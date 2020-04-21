"Плохая шутка". Самир Насри отреагировал на слухи о своей пропаже в ОАЭ

Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри, которого считали пропавшим в ОАЭ, отреагировал на слухи. Напомним, ранее сообщалось, что с 32-летним французом могут разорвать контракт за то, что он не выходит на связь во время карантина. Цитирует Насри Voetbal International.

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"Это, должно быть, плохая шутка. Где вы видите человека, который пропал без вести? Кажется, я слышал или читал именно это: Насри пропал и больше не подает признаков жизни. Я каждый день общаюсь с главой медицинского штаба и разговариваю с Венсаном Компани".