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"Плохая шутка". Самир Насри отреагировал на слухи о своей пропаже в ОАЭ
Француз регулярно общается с Компани
Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри, которого считали пропавшим в ОАЭ, отреагировал на слухи. Напомним, ранее сообщалось, что с 32-летним французом могут разорвать контракт за то, что он не выходит на связь во время карантина. Цитирует Насри Voetbal International.
"Это, должно быть, плохая шутка. Где вы видите человека, который пропал без вести? Кажется, я слышал или читал именно это: Насри пропал и больше не подает признаков жизни. Я каждый день общаюсь с главой медицинского штаба и разговариваю с Венсаном Компани".
"Обычные спекуляции. Пожалуйста, хватит… Абсолютно ничего не происходит. Я просто жду, когда станет известно, возобновится ли сезон и будем ли мы играть в плей-офф. После этого посмотрим, что произойдет в следующем сезоне".
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