Яремчук, Безус и Пластун получили нового главного тренера

Бельгийский "Гент" после увольнения Вима де Деккера назначил главным тренером команды бельгийского специалиста Хейна Ванхазебрука.

Контракт с тренером рассчитан на 1,5 сезона – до 30 июня 2022 года.

Ванхазебрук уже возглавлял "Гент" в 2009 году и с 2014-го по 2017 год.

Отметим, что после пяти туров в Лиге Европы "Гент" не набрал ни одного очка. В чемпионате Бельгии команда после 14 туров идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Также напомним, что за "Гент" играют украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.