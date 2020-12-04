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Яремчук, Безус и Пластун получили нового главного тренера

Бельгия
(1 голосов)

Хейн Ванхазебрук возглавил Гент

Яремчук, Безус и Пластун получили нового главного тренера
Новина українською

Бельгийский "Гент" после увольнения Вима де Деккера назначил главным тренером команды бельгийского специалиста Хейна Ванхазебрука.

Контракт с тренером рассчитан на 1,5 сезона – до 30 июня 2022 года.

Ванхазебрук уже возглавлял "Гент" в 2009 году и с 2014-го по 2017 год.

Отметим, что после пяти туров в Лиге Европы "Гент" не набрал ни одного очка. В чемпионате Бельгии команда после 14 туров идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Также напомним, что за "Гент" играют украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.

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В статье: Гент Хейн Ванхазебрук
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Источник:
Гент

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