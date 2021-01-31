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Соперник Динамо по Лиге Европы подписал вингера МЮ и хавбека Фенербахче

Бельгия
(1 голосов)

"Брюгге" взял в аренду 21-летнего Чонга и 34-летнего Дирара

Соперник Динамо по Лиге Европы подписал вингера МЮ и хавбека Фенербахче
Новина українською

Официальный сайт ФК "Брюгге" сообщил, что клуб подписал двух новичков.

Ряды бельгийского клуба пополнил вингер "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг и полузащитник "Фенербахче" Набиль Дирар. Игроки перешли в "Брюгге" в формате арендных соглашений до конца текущего сезона.

Первую половину сезона Чонг провел в аренде в "Вердере". 21-летний голландец провел в нынешней кампании во всех турнирах 15 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи. Немецкий портал Тransfermarkt оценивает Тахита в 6,3 млн евро.

В свою очередь Дирар в текущем сезоне не сыграл ни одной минуте в официальных матчах - последний раз Набиль выходил на поле в футболке "Фенербахче" 25-го июля прошлого года. Всего в составе турецкого клуба 34-летний хавбек провел 89 матчей, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач. Примечательно, что Дирар уже выступал за "Брюгге" в период с 2008 по 2012 года. Трансферная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

18-го и 25-го февраля "Брюгге" сыграет против киевского "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Брюгге Манчестер Юнайтед Набиль Дирар Тахит Чонг
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Источник:
clubbrugge.be

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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
31.01.2021 в 00:21
А Динамо трансферы не нужны, вернулся опорный нападающий Беседин!
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