Бельгия
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В детском стиле. Игроки сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии
Получилось очень мило
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты сборной Бельгии приняли участие в рождественской фотосессии.
Игроков национальной команды решили одеть в новогодние костюмы в детском стиле и сфотографировать на фоне праздничных декораций.
"Все начинает напоминать о Рождестве", - приводит строчку из праздничной песни пресс-служба сборной.
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