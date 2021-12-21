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В детском стиле. Игроки сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии

Бельгия
(1 голосов)

Получилось очень мило

В детском стиле. Игроки сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты сборной Бельгии приняли участие в рождественской фотосессии.

Игроков национальной команды решили одеть в новогодние костюмы в детском стиле и сфотографировать на фоне праздничных декораций.

"Все начинает напоминать о Рождестве", - приводит строчку из праздничной песни пресс-служба сборной.

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В статье: Бельгия
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