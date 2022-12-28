Клуб Яремчука и Соболя уволил главного тренера

"Брюгге" объявил об увольнении главного тренера. Официальный сайт клуба сообщает, что Карл Хуфкенс больше не будет исполнять обязанности наставника команды.

Руководство "Брюгге" отдает должное специалисту за успехи в Лиге чемпионов: команда смогла пробиться в плей-офф турнира этого сезона. Однако в национальных турнирах успехи коллектива оставляют желать лучшего, и пауза на ЧМ-2022 не сдвинула ситуацию с места. 21 декабря "сине-черные" вылетели из Кубка Бельгии, а через пять дней спустя сыграли вничью с "Левеном" в чемпионате. На данный момент, в Лиге Жупиле "Брюгге" занимает четвертое место с отставанием в двенадцать очков от лидера.

Напомним, что в составе "Брюгге" выступают два украинца: защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук. Однако оба в нынешнем сезоне только игроки ротации.

Добавим, что за последний год "Брюгге" уже уволил Филиппа Клемана и Альфреда Шредера. Так что эта смена тренера станет третьей.