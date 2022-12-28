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Клуб Яремчука и Соболя уволил главного тренера

Бельгия
Обновлено
(1 голосов)

Третья смена тренера в клубе за последний год

Клуб Яремчука и Соболя уволил главного тренера

Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" объявил об увольнении главного тренера. Официальный сайт клуба сообщает, что Карл Хуфкенс больше не будет исполнять обязанности наставника команды.

Руководство "Брюгге" отдает должное специалисту за успехи в Лиге чемпионов: команда смогла пробиться в плей-офф турнира этого сезона. Однако в национальных турнирах успехи коллектива оставляют желать лучшего, и пауза на ЧМ-2022 не сдвинула ситуацию с места. 21 декабря "сине-черные" вылетели из Кубка Бельгии, а через пять дней спустя сыграли вничью с "Левеном" в чемпионате. На данный момент, в Лиге Жупиле "Брюгге" занимает четвертое место с отставанием в двенадцать очков от лидера.

Напомним, что в составе "Брюгге" выступают два украинца: защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук. Однако оба в нынешнем сезоне только игроки ротации.

Добавим, что за последний год "Брюгге" уже уволил Филиппа Клемана и Альфреда Шредера. Так что эта смена тренера станет третьей.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь
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Комментарии (1)
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satop25
28.12.2022 в 19:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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