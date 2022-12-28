Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Яремчука и Соболя уволил главного тренера
Третья смена тренера в клубе за последний год
Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий
"Брюгге" объявил об увольнении главного тренера. Официальный сайт клуба сообщает, что Карл Хуфкенс больше не будет исполнять обязанности наставника команды.
Руководство "Брюгге" отдает должное специалисту за успехи в Лиге чемпионов: команда смогла пробиться в плей-офф турнира этого сезона. Однако в национальных турнирах успехи коллектива оставляют желать лучшего, и пауза на ЧМ-2022 не сдвинула ситуацию с места. 21 декабря "сине-черные" вылетели из Кубка Бельгии, а через пять дней спустя сыграли вничью с "Левеном" в чемпионате. На данный момент, в Лиге Жупиле "Брюгге" занимает четвертое место с отставанием в двенадцать очков от лидера.
Напомним, что в составе "Брюгге" выступают два украинца: защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук. Однако оба в нынешнем сезоне только игроки ротации.
Добавим, что за последний год "Брюгге" уже уволил Филиппа Клемана и Альфреда Шредера. Так что эта смена тренера станет третьей.
Популярное сейчас
- Владелец Ворсклы задержан во Франции - ГБР
- Угадайте игрока по его клубной карьере - квиз
- Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
- ВСУ одним ударом ликвидировали полсотни россиян в Херсонской области
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО