Скотт Паркер и Брюгге: спорный союз с сомнительным будущим, но шанс для Яремчука

Не так давно Скотт Паркер возглавил фландрийский гранд и даже успел провести дебютную встречу - уступил "Генку" 1:3. Потом посыпалась критика - критиковали новоиспеченного тренера, критиковал и он сам (в частности, Романа Яремчука). Надо признать, что англичанин - нетипичная фигура в бельгийском футболе, поэтому мы решили выяснить, что он может дать команде, а также скажется ли это на карьере противоречивого украинского легионера.

Хосеп Гвардиола оказал Скотту Паркеру медвежью услугу - в августе расхвалил так, что многие начали искать параллели между обоими специалистами. "Я уважаю Скотта Паркера, его шаблоны очень четкие", - подчеркнул каталонец накануне матча 2 тура АПЛ. Речь шла, прежде всего, о стиле, пропагандированном англичанином в Чемпионшипе - полное сосредоточение на контроле мяча и рисунок 4-3-3. Словом, вещи, так хорошо знакомые самому Гвардиоле.

На следующий день "Сити" победил 4:0, однако убежденность в том, что Паркер является невероятным талантом, никуда не делась. Ее даже не испортили 0:9, нанесенные "Ливерпулем" - увольнение же произошло не из-за унизительного счета, а конфликта интересов между тренером и президентом клуба, Максимом Деминым.

Формально репутация Скотта осталась чистой – он сказал правду о необходимости комплектации состава и эти слова не понравились руководству. Затронутое эго россиянина стоили должности - во всех других аспектах специалист предстал молодцом и воспринимался локальным героем. Вернуть "Фулхэм" и особенно "Борнмут" (после Эдди Хау) в элиту - дорогого стоит.

С таким бекграундом, после вынужденного четырехмесячного отпуска Паркер и отправился в Брюгге. Что удивительно - кажется, черно-синие банально купились на рекламу и не понимают кого и для чего пригласили.

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Не трудно догадаться, почему Паркер принял условия "Брюгге" - несмотря на все клуб имеет чемпионские амбиции и выступает в еврокубках. ЛЧ с возможностью прохода "Бенфики" в 1/8 и борьба за сохранение прописки в АПЛ - настолько разные материи, что легко согласиться на переезд в Бельгию. К тому же Скотт находится в том положении, когда ради накопления опыта медлить нельзя; как итог, он сделал то, что не свойственно современным британцам - покинул родные края (и заодно стал первым английским тренером в истории фландрийцев). Был шотландец - Уильям Кеннеди появился в начале 50-х годов прошлого века, занял последнее место в турнирной таблице и был позорно уволен.

Отдельная мотивация - статус трамплина "Брюгге". Команда прославилась не только умением работать на трансферном рынке, но готовностью отпускать менеджерские кадры. Яркий пример - Альфред Схредер, выигравший Про-лигу 2021/22 и сразу попавший в пул претендентов на замену Эрику тен Хагу в "Аяксе" (кто бы что ни говорил, но Нидерланды намного престижнее Бельгии, иначе бы последняя не мечтала о создание объединенной, так называемой БеНиЛиги). Вероятно, Паркер тоже надеется открыть счет хоть каким-нибудь трофеям, чтобы о нем вспомнили на родине и снова дали шанс.

Другое дело - ожидания "Брюгге". Ну действительно – что даст Скотт? Специалисту не привыкать к экстремальностям, плюс, он знает, как задействовать ограниченные ресурсы (практика в "Борнмуте" это подтвердит). В то же время есть небезосновательные опасения, что коуч упустит важный момент, ведь включаться надо здесь и сейчас - если в Чемпионшипе было достаточно времени на эксперименты, то черно-синие вообще-то рассчитывают спасти сезон.

Бельгийская пресса растеряна и в поисках сходств. Никто не пишет о Гвардиоле, но среди имен регулярно звучит вышеупомянутый Схредер. Общие грубые мазки присутствуют - Альфред является представителем нидерландской школы, где тотальный футбол и его ответвление в крови, а Паркер равняется на того, кто черпал идеи у Йоханна Кройфа и построил на этом карьеру. Иронически.

Однако, если присмотреться, то это совсем не так - Схредер, оперируя гораздо большим профессиональным опытом, максимально нацелен на ворота и пытается добиться результата как можно скорее. Паркер же хочет обладать пространством, развивает культуру паса, но эти передачи нередко осуществляются ради передач - достигая последней трети поля, "Борнмут" не знал, как завершить фазу атаки воплощением в гол. 65-70% контроля - типичная вещь, но стоит ли она того?

Показательно, что на протяжении прошлого розыгрыша "Брюгге" отличился 81 мячом, а "вишни" - 74 в 46 турах (для сравнения - "Фулхэм" настрелял 106). Неудивительно, что тамошние фанаты все равно имели претензии к Скотту - честно, иногда за игрой было невозможно наблюдать. Эксперты тоже сокрушенно качали головами - Паркер страдал шаблонностью, которая впоследствии фактически переросла в консерватизм, боязнь отклониться от курса, недобранные очки и в лучшем случае грустные 1:0, где, на первый взгляд, прогнозировалась уверенная победа.

Еще одна проблема – тактика. "Черно-синие" исповедуют 3-5-2 и годами не отказываются от заданного рисунка. Что правильно - предшественники Паркера не подстраивались под игроков, а строили четкую стратегию, в конечном итоге принесшую дивиденды в виде трофеев. Сомневаемся, что Скотт что-то глобально будет менять, однако ему придется себя переламывать - на старте карьеры англичанин перепробовал немало формаций, но в отличие от 4-3-3 и 4-2-3-1, с помощью которых он достиг относительного успеха, 3-5-2 есть для него неудобным и малоэффективным. Опять же все это требует времени, которого у наставника нет.

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Вообще стоит отметить, что Скотт не лукавил, когда заявил, что готов пересмотреть абсолютно всех исполнителей "Брюгге" - в "Борнмуте" он воспользовался услугами имеющейся обоймы, кроме двух игроков - резервного голкипера, отданного в аренду, и правого фулбека, который только -только перешел во взрослый футболу. Но есть одно "но" - несмотря на молодой возраст, как для самостоятельного тренера, и работу с молодежкой "Тоттенхэма", Паркер не готов терпеть, возиться с "неликвидным материалом" и быстро его отсеивает. Вы же видели, как он отругал Яремчука после проигрыша "Генку"?

"Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я доволен частично нашей игрой. Тем как мы играли, какие моменты мы создавали. Момент Яремчука? Ритс решил сделать передачу с позиции, с которой, возможно, лучше было бы ему пробивать по воротам. Однако если бы Яремчук реализовал свой момент, мы бы сейчас это не обсуждали", - отметил Скотт.

Это еще не "колокольчик", но Яремчуку нужно поторопиться и зарекомендовать себя в хорошем свете. Паркер считается неплохим мотиватором, но не особо терпеливым, плюс, незнаком с бельгийской внутренней кухней, чтобы прощать каждую ошибку и держаться за конкретные имена. Все мы знаем, что Роман не очень удачно ладит с тренерами (ему нужно максимальное доверие), поэтому пора очистить голову и стиснуть зубы для реанимирования испорченной репутации.

Если все пройдет гладко, то вероятность того, что место для Яремчука найдется (даже в схеме 4-3-3), существенно повышается. Не поверите, в качестве вингера/оттянутого нападающего - на этой позиции украинец прекрасно выглядел в "Генте" в период тренерства Ива Вандергаге. В клубе осознали ограниченность Романа на острие (благодарим "динамовские конспекты") и заметно расширили функционал - оценивая игровой эпизод "со стороны", футболист лучше ориентировался и имел больше времени на принятие решения.

Как это ни парадоксально, прибытие Паркера может создать проблемы Брюгге, однако помочь выпутаться Яремчуку. Главное, чтобы он сам этого хотел.