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Сульшер может возглавить клуб украинца в Бельгии
Специалист может вернуться к тренерской работе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер входит в шорт-лист на должность наставника "Брюгге", сообщает журналист Саша Тавольери.
Его конкурентами на этот пост являются коуч Ронни Дейла и Дино Топмеллер. Дейла возглавляет бельгийский "Стандард", но может покинуть клуб летом, если не получит поддержки на трансферном рынке. Топмеллер в марте ушел из "Баварии", где он работал помощником Юлиана Нагельсманна.
Сульшер не работает с ноября 2021, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед".
"Брюгге", за который выступает украинец Роман Яремчук, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Отрыв от лидирующего "Генка" составляет 19 очков.
Напомним, в марте клуб покинул Скотт Паркер. Его временным сменщиком до конца сезона был назначен Рик Де Миль.
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