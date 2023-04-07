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Сульшер может возглавить клуб украинца в Бельгии

Бельгия
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Специалист может вернуться к тренерской работе

Сульшер может возглавить клуб украинца в Бельгии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер входит в шорт-лист на должность наставника "Брюгге", сообщает журналист Саша Тавольери.

Его конкурентами на этот пост являются коуч Ронни Дейла и Дино Топмеллер. Дейла возглавляет бельгийский "Стандард", но может покинуть клуб летом, если не получит поддержки на трансферном рынке. Топмеллер в марте ушел из "Баварии", где он работал помощником Юлиана Нагельсманна.

Сульшер не работает с ноября 2021, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед".

"Брюгге", за который выступает украинец Роман Яремчук, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Отрыв от лидирующего "Генка" составляет 19 очков.

Напомним, в марте клуб покинул Скотт Паркер. Его временным сменщиком до конца сезона был назначен Рик Де Миль.

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В статье: Брюгге Оле Гуннар Сульшер Ронни Дейла Стандард (Льеж)
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