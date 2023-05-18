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У Яремчука в Бельгии может смениться тренер
Специалист уже работал с "Брюгге"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский тренер Филипп Клеман может вернуться в "Брюгге", сообщает Voetbalkrant. В настоящее время 49-летний специалист тренирует "Монако".
По информации издания, конкретных переговоров нет, но стороны уже общались по этому поводу. Контракт Филиппа с "Монако" действует до лета 2024 года.
К слову, Клеман уже руководил "Брюгге" - с лета 2019 года и до конца 2021 года. При нем клуб дважды становился чемпионом Бельгии. После его ухода команду тренировали 4 специалиста - Альфред Схредер, Карл Хуфкенс, Скотт Паркер и Рик де Миль.
"Брюгге", за который выступает Роман Яремчук, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата, потеря шансы на борьбу за титул.
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