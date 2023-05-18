У Яремчука в Бельгии может смениться тренер

Бельгийский тренер Филипп Клеман может вернуться в "Брюгге", сообщает Voetbalkrant. В настоящее время 49-летний специалист тренирует "Монако".

По информации издания, конкретных переговоров нет, но стороны уже общались по этому поводу. Контракт Филиппа с "Монако" действует до лета 2024 года.

К слову, Клеман уже руководил "Брюгге" - с лета 2019 года и до конца 2021 года. При нем клуб дважды становился чемпионом Бельгии. После его ухода команду тренировали 4 специалиста - Альфред Схредер, Карл Хуфкенс, Скотт Паркер и Рик де Миль.

"Брюгге", за который выступает Роман Яремчук, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата, потеря шансы на борьбу за титул.