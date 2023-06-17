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Азар хочет завершить карьеру, невзирая на предложение от клуба, в котором играет его брат

Бельгия
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Эден пока сам не определился...

Азар хочет завершить карьеру, невзирая на предложение от клуба, в котором играет его брат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французское издание L’Equipe сообщает, что экс-вингер мадридского "Реала" Эден Азар продолжает размышлять над своим будущим.

На 32-летнего игрока вышел бельгийский клуб "Моленбек", за который выступает младший брат Эдена – Килиан. Также несколько клубов МЛС уже сделали предложение Азару.

Однако сам старший Азар пока склоняется к завершению своей игровой карьеры. Это решение бельгийца вызвано тем, что футболист не хочет покидать Мадрид.

В этом сезоне на клубном уровне Эден принял участие в 10 матчах, в которых забил 1 гол и оформил 2 ассиста.

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В статье: Эден Азар Килиан Азар
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Источник:
L’Equipe

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