Азар хочет завершить карьеру, невзирая на предложение от клуба, в котором играет его брат

Французское издание L’Equipe сообщает, что экс-вингер мадридского "Реала" Эден Азар продолжает размышлять над своим будущим.

На 32-летнего игрока вышел бельгийский клуб "Моленбек", за который выступает младший брат Эдена – Килиан. Также несколько клубов МЛС уже сделали предложение Азару.

Однако сам старший Азар пока склоняется к завершению своей игровой карьеры. Это решение бельгийца вызвано тем, что футболист не хочет покидать Мадрид.

В этом сезоне на клубном уровне Эден принял участие в 10 матчах, в которых забил 1 гол и оформил 2 ассиста.