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Азар хочет завершить карьеру, невзирая на предложение от клуба, в котором играет его брат
Эден пока сам не определился...
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французское издание L’Equipe сообщает, что экс-вингер мадридского "Реала" Эден Азар продолжает размышлять над своим будущим.
На 32-летнего игрока вышел бельгийский клуб "Моленбек", за который выступает младший брат Эдена – Килиан. Также несколько клубов МЛС уже сделали предложение Азару.
Однако сам старший Азар пока склоняется к завершению своей игровой карьеры. Это решение бельгийца вызвано тем, что футболист не хочет покидать Мадрид.
В этом сезоне на клубном уровне Эден принял участие в 10 матчах, в которых забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
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