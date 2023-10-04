Марк ван Боммел и его банда: факторы, которые сделали Антверпен таким крутым

Еще недавно Марк ван Боммел не радовал тренерскими победами. На старте менеджерской карьеры бывший полузащитник ассистировал в нидерландской U-17 и Берту ван Марвейку, находившемуся у руля Саудовской Аравии (это же повторилось с Австралией на ЧМ-2018).

После громкого провала "соккеруз" в Мордоре тандем быстро разбежался, и ван Боммел получил шанс в ПСВ. Казалось бы, какая мотивация ставить на начинающего игрока? Выделим две причины: во-первых, Марк произвел хорошее впечатление с U-19 – достаточно убедительно выиграл молодежное первенство 2017/18 и раскрыл таких ребят, как Коди Гакпо и Джастин Лонвейк (да-да, тот самый центрхав "Динамо").

Во-вторых, Эредивизи давно переживает глобальную проблему, связанную с кадровым голодом. Хороших специалистов мало, лучшие покидают чемпионат, старая школа, как правило, не дотягивает до новых стандартов, но всё ещё используется. Что тут говорить, если Дик Адвокат во второй раз может вернуться с пенсии, это же вынужденно сделал Луи ван Гал, когда повёз "оранжевых" на катарский Мундиаль.

Нидерланды в постоянных поисках свежих умов, поэтому эйндховенцы согласились на риск. Надо сказать, частично оправданный – ван Боммел сразу занял вторую строчку лиги. А вот кампания 2019/20 была проиграна по всем статьям – кроме того, что ПСВ в декабре 2019-го обидно уступил "Фейеноорду" (1:3), коллектив в конце концов отстал от амстердамцев на десять очков. Пришлось прощаться.

Летом 2021-го Марка неожиданно позвал "Вольфсбург". Несколько побед подряд, в том числе над "Лейпцигом", должны были придать уверенности, однако в октябре "волки" расклеились – девятая позиция в турнирной таблице и безнадежность, прослеживаемая в глазах футболистов, подытожили бесславный конец.

Многие утверждали, что культовому бруталу присуща такая же жесткость, которой он когда-то отличался на поле. Наш герой предстал абсолютно негибким, максималистом, но без внутренних тормозов, которые позволили бы правильно манипулировать игроками – такое часто случается с молодыми специалистами и еще чаще завершается их крахом.

Поэтому несколько странно, что в течение розыгрыша 2022/23 "Антверпен" победил в Жупиле Про-лиге (впервые за 66 лет), взял национальный кубок, а затем еще и добавил в коллекцию Суперкубок Бельгии. Неужели ван Боммел стал топом, придумал какой-то чудодейственный секрет и вот сейчас помешает "Шахтеру" в ЛЧ? Что ж, давайте разберемся.

Без поддержки – никуда

Успех ван Боммеля нельзя рассматривать в отрыве от фигуры Марка Овермарса. В феврале 2022-го технический директор фигурировал в сексуальном скандале, на его фоне покинул "Аякс", однако уже через три недели высунулся на аналогичной должности в "Антверпене". Вот так – тебя могут сколько угодно отменять, но если ты приносишь огромные деньги, то культура отмены подождет.

Кто бы что ни говорил, но Марк – один из лучших функционеров Европы. Так мастерски собрать команду, которая в 2019-м остановилась в шаге от финала ЛЧ, а затем принес на ней целое состояние – дорогого стоит. Символично, что после ухода легенды "Арсенала" амстердамцы постепенно посыпались, потеряли ведущие роли и все никак не найдут квалифицированного тренера.

А вот Овермарс попал прямо в яблочко. Когда ван Боммеля представили в июле 2022-го, то он заявил следующее: "Я знаю Марка давно. Он был на поле, когда я впервые сыграл за сборную Нидерландов. Этот человек умный и думает о том, что делает. Он не нервничает, когда дела идут не очень хорошо. Мы начинаем что-то новое. Это будет происходить методом проб и ошибок. Без паники".

Здесь есть важный момент – нидерландцы прекрасно ладят, буквально с полуслова. Им не нужно самоутверждаться, устанавливать авторитет или гнуть свою линию – это люди со многими регалиями, которые одинаково самовлюблены, но настроены реабилитироваться перед обществом.

Поэтому "Антверпен" не трясло изнутри – один Марк просил игроков, другой действовал точечно и пытался реализовать задуманный план. Хотя небольшая ссора была – ван Боммел заблокировал переход собственного сына; Рюбен классно зарекомендовал себя в низшем дивизионе за "Маастрихт" (15+5 в 34 поединках), Овермарс за ним пристально следил, но услышал категорическое "нет" от коллеги. Мол, ставим точку на потенциальных спекуляциях и не смешиваем работу с семьей.

Примечательно, что в сезоне 2022/23 "Антверпен" потратил лишь 22,8 млн евро – их хватило, чтобы стать обладателем вышеуказанных трофеев. Теперь же на покупки было выделено 10,5 млн евро (например, это меньше, чем себе позволил "Вестерло" Сергея Сидорчука) – клуб взял перспективную молодежь и расширил скамейку за счет неплохих свободных агентов.

Овермарс продал нескольких интересных персонажей, таких как Гастон Авила и Уильям Пачо, заработал на трансферах 21 млн евро, но все равно сохранил костяк. Ведь цель, прежде всего, показатели – пока ван Боммел несколько тормозит, но если в нем и сомневались, то в прошлом году. Сегодня о скепсисе не слышно и близко.

Более того, весь сентябрь шли разговоры, что дуэт может оказаться в Саудовской Аравии – оба Марка пришлись по душе местному "Аль-Шабабу". Арабам безразлично, что на руках длительные контракты, регулярно мелькающие на страницах бельгийской прессы – если "Антверпен" и не гарантирует евровесну, то ван Боммел и Овермарс, вероятно, не будут скучать на вольных хлебах.

Тактические изюминки, которые стоит учесть "Шахтеру"

Когда рядом есть верный соратник – это хорошо. Однако от тренера всегда требуют результат – пока он есть, то все стабильно. Ван Боммел контролирует ситуацию, но как ему это удается?

Начнем с того, что Марк обладает достаточным тактическим арсеналом – умело оперирует рисунками 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-4-2, знает, как подстроиться под соперника, или же при благоприятном сценарии диктовать свои условия. Отметим, что определенными элементами голландец напоминает раннего Хосепа Гвардиолу – также применяет так называемые "треугольники", чтобы как можно дольше держать мяч (61%), и одновременно пытается "растянуть" оборону конкурента.

Только вот, если каталонцы исповедовали компактность, то "Антверпен" играет максимально широко – те же вингеры создают не только прямую опасность, но и оттягивают на себя защитников, чтобы затем переадресовать круглого свободному нападающему. Особая роль отведена центральным полузащитникам, которые тоже в свою очередь взаимодействуют с форвардом – пока фланговые игроки выполняют обманный маневр, средняя линия поднимается заметно выше, чтобы нагружать штрафную площадку.

Все это сопровождается бешеным темпом и позволяет раз за разом угрожать воротам – как свидетельствует статистика за сезон 2022/23, xG "Антверпена" в среднем составлял 1.44. Да, "красным" не удалось зафиксировать рекордное количество мячей в Про-лиге (70; у "Генка" – 88, "Сент-Жилуаза" – 78, "Брюгге" – 71), однако все недостатки были нивелированы перформансом в обороне.

Это действительно так – команда пропустила меньше всех среди лидеров (34), "Брюгге" – 46, "Генк" – 47, а "Сент-Жилуаз" – все 49. Футболисты прибегают к умеренной агрессии, не стесняются провоцировать и почти всегда имеют численное преимущество в своей штрафной зоне. Быстрое возвращение защитников – еще одна сила, которой оперирует ван Боммел; поскольку "Антверпен" чрезвычайно координирован, то делает невозможным появление контратаки или офсайдной ловушки.

Если констатировать, то Марк существенно вырос в профессиональном плане. Голландец стремится соблюдать баланс – ему не присуща слепая вера в нападение, есть осознание того, что необходимы стратегия и планомерное развитие. Это делает бельгийцев фаворитом против "горняков"? Проблема заключается в том, что сейчас любой из участников ЛЧ сильнее, чем подопечные Патрика ван Леувена.