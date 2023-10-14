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Австрии не хватило одного гола. Австрия - Бельгия 2:3. Обзор матча

Бельгия
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Австрия - Бельгия 2:3. Обзор матча

Австрии не хватило одного гола. Австрия - Бельгия 2:3. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера состоялся матч отборочного этапа на чемпионат Европы-2024, Австрия принимала у себя дома Бельгию.

Бельгийцы быстро взяли темп на игру и на 12-й минуте уже забили гол хозяевам поля, австрийцы пытались что-то создать на поле, но ничего не получалось, после перерыва матч стал жарче. На 55-й минуте полузащитник "Севильи" Доди Лукебакио оформил дубль в ворота австрийцев, а на 58-й Ромелу Лукаку забил третий гол. После третьего гола Австрийцы стали делать замены и на 72-й минуте Конраду Лаймеру удалось забить мяч в ворота Бельгии, а на 84-й минуте, после просмотра ВАР, судья назначил пенальти в пользу команды Австрия, полузащитник Марсель Забитцер забил гол с пенальти и счет стал 2:3, который удержался до конца игры.

Отбор к Евро-2024. Группа F. 7-й тур. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия – Бельгия 2:3

Голы: Лаймер 72. Забитцер 84 (пен) – Лукебакио 12, 55, Лукаку 58

Бельгия после этого матча гарантировала себе место не ниже второго в отборочной группе F. В следующем туре, который пройдет 16 октября, Бельгия дома примет Швецию, а Австрия на выезде сыграет против Азербайджана.

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В статье: Австрия Бельгия Евро 2024
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