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Сидорчук принял участие в увлекательном матче чемпионата Бельгии
Победный гол забили на последних мгновениях игры
Фото: Getty Images
В 15-м туре чемпионата Бельгии встречались "Шарлеруа" и "Вестерло" украинского игрока Сергея Сидорчука.
Сидорчук отыграл почти весь матч – 89 минут. Первый тайм оказался за "Вестерло" – они побеждали 0:1. Однако во второй части игры хозяева сумели отыграться. На 90+1 минуте команда украинца сравняла счет, но спустя еще 5 минут пропустила и проиграла 3:2.
Сидорчук получил за этот матч одну из самых низких оценок от Whoscored – 6,1. Sofascore поставила средние 6,7.
"Вестерло" занимает в чемпионате Бельгии предпоследнее 15 место, имея 11 очков.
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