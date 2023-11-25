Сидорчук принял участие в увлекательном матче чемпионата Бельгии

В 15-м туре чемпионата Бельгии встречались "Шарлеруа" и "Вестерло" украинского игрока Сергея Сидорчука.

Сидорчук отыграл почти весь матч – 89 минут. Первый тайм оказался за "Вестерло" – они побеждали 0:1. Однако во второй части игры хозяева сумели отыграться. На 90+1 минуте команда украинца сравняла счет, но спустя еще 5 минут пропустила и проиграла 3:2.

Сидорчук получил за этот матч одну из самых низких оценок от Whoscored – 6,1. Sofascore поставила средние 6,7.

"Вестерло" занимает в чемпионате Бельгии предпоследнее 15 место, имея 11 очков.