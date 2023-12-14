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Вестерло выбрал нового коуча: Сидорчука будет тренировать экс-наставник Яремчука

Бельгия

Бельгиец подписал контракт на два с половиной года

Вестерло выбрал нового коуча: Сидорчука будет тренировать экс-наставник Яремчука

Фото: kvcwesterlo.be

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"Вестерло" назначил Рика Де Миля новым главным тренером команды.

Контракт с 42-летним бельгийцем рассчитан на 2,5 года, сообщает официальный сайт клуба. Он заменил на этой должности Йонаса Де Рока, уволенного 4 декабря из-за неудовлетворительных результатов команды.

Длительное время Де Миль работал в структуре "Брюгге", как в роли ассистента, так и в роли главного тренера первой и молодежной команды. Он пересекался в клубе с украинцем Романом Яремчуком. Теперь тренер будет работать с другим игроком сборной Украины - Сергеем Сидорчуком.

"Вестерло" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 14 очков в 17 матчах.

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Вестерло (Вестерло) Рик Де Миль
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Источник:
kvcwesterlo.be
Опубликовал: Алина Ерофеева
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