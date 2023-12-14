Вестерло выбрал нового коуча: Сидорчука будет тренировать экс-наставник Яремчука

"Вестерло" назначил Рика Де Миля новым главным тренером команды.

Контракт с 42-летним бельгийцем рассчитан на 2,5 года, сообщает официальный сайт клуба. Он заменил на этой должности Йонаса Де Рока, уволенного 4 декабря из-за неудовлетворительных результатов команды.

Длительное время Де Миль работал в структуре "Брюгге", как в роли ассистента, так и в роли главного тренера первой и молодежной команды. Он пересекался в клубе с украинцем Романом Яремчуком. Теперь тренер будет работать с другим игроком сборной Украины - Сергеем Сидорчуком.

"Вестерло" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 14 очков в 17 матчах.