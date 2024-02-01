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Экс-форвард Зари официально стал одноклубником Сидорчука
Ранее его сватали в "Полесье"
Фото: kvcwesterlo.be
Нападающий "Халл Сити" Аллахьяр Сайядманеш стал игроком "Вестерло", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
22-летний иранец подписал контракт на 2,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Напомним, с октября 2020-го по декабрь 2021-го Сайядманеш выступаю за "Зарю" (на правах аренды из "Фенербахче") Луганский клуб не воспользовался опцией выкупа и игрок присоединился к "Халл Сити" (после полугодовой аренды англичане выкупали его за 4,5 млн евро).
В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
В декабре 2023 года СМИ писали, что Аллахьяром интересуется "Полесье". Заметим, что в составе "Вестерло" играет украинец Сергей Сидорчук
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