Экс-форвард Зари официально стал одноклубником Сидорчука

Нападающий "Халл Сити" Аллахьяр Сайядманеш стал игроком "Вестерло", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

22-летний иранец подписал контракт на 2,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, с октября 2020-го по декабрь 2021-го Сайядманеш выступаю за "Зарю" (на правах аренды из "Фенербахче") Луганский клуб не воспользовался опцией выкупа и игрок присоединился к "Халл Сити" (после полугодовой аренды англичане выкупали его за 4,5 млн евро).

В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

В декабре 2023 года СМИ писали, что Аллахьяром интересуется "Полесье". Заметим, что в составе "Вестерло" играет украинец Сергей Сидорчук