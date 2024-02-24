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Сидорчук в 15-й раз подряд выйдет в стартовом составе Вестерло
Надо набирать очки
Фото: Instagram
Полузащитник Сергей Сидорчук в 15-й раз подряд попал в стартовый состав "Вестерло". Сегодня, 24-го февраля, его команда будет играть против прямого конкурента "Сент-Трюйдена".
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Сейчас "Вестерло" на 10-м месте Лиги Жупиле, имея на 5 очков меньше сегодняшнего соперника.
De startende XI Kemphanen voor vanavond! #STVVWES pic.twitter.com/rcyeTOd1ox— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 24, 2024
Игра 27-го тура Лиги Жупиле "Сент-Трюйден" - "Вестерло" должна начаться в 19:15 по киевскому времени.
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Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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