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Сидорчук в 15-й раз подряд выйдет в стартовом составе Вестерло

Бельгия
Обновлено

Надо набирать очки

Сидорчук в 15-й раз подряд выйдет в стартовом составе Вестерло

Фото: Instagram

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Полузащитник Сергей Сидорчук в 15-й раз подряд попал в стартовый состав "Вестерло". Сегодня, 24-го февраля, его команда будет играть против прямого конкурента "Сент-Трюйдена".

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Сейчас "Вестерло" на 10-м месте Лиги Жупиле, имея на 5 очков меньше сегодняшнего соперника.

Игра 27-го тура Лиги Жупиле "Сент-Трюйден" - "Вестерло" должна начаться в 19:15 по киевскому времени.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Лига Жюпиле
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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