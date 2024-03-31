Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук пропускает игру чемпионата Бельгии
Известна причина
Фото: Вестерло
В первом матче плей-офф Лиги Жупиле "Вестерло" гостит у "Синт-Трейдена". Полузащитник Сергей Сидорчук не будет участвовать в этой игре из-за перебора желтых карточек. В прошлом матче "Вестерло" с "Генком" украинец получил 5-й "горчичник" в сезоне, поэтому должен отбыть одноматчевую дисквалификацию.
Поединок "Синт-Трейден" - "Вестерло" начнется в 19:30. Следующую игру команда Сидорчука проведет 7-го апреля против "Гента".
В текущем сезоне украинец сыграл в Бельгии 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Ворскла и Динамо не доиграли первый тайм из-за воздушной тревоги
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
- В бельгийском футболе "договорной" скандал: санкциями угрожают футболистам и тренерам Вестерло и Генка
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО