Сидорчук пропускает игру чемпионата Бельгии

В первом матче плей-офф Лиги Жупиле "Вестерло" гостит у "Синт-Трейдена". Полузащитник Сергей Сидорчук не будет участвовать в этой игре из-за перебора желтых карточек. В прошлом матче "Вестерло" с "Генком" украинец получил 5-й "горчичник" в сезоне, поэтому должен отбыть одноматчевую дисквалификацию.

Поединок "Синт-Трейден" - "Вестерло" начнется в 19:30. Следующую игру команда Сидорчука проведет 7-го апреля против "Гента".

В текущем сезоне украинец сыграл в Бельгии 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.