Лига Чемпионов
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Шахтер - в топ-15 команд Лиги чемпионов последнего десятилетия
Тройка призеров - Реал, Барса и Бавария
Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал очки, которые заработали клубы за последние 10 лет в Лиге чемпионов.
Естественно, лидером данного рейтинга оказался "Реал", который в 116 матчах заработал 254 очка. Также в тройке "Барселона" и "Бавария", причем заявленная тройка значительно опережает остальных конкурентов.
Нашлось в ТОП-20 место и "Шахтеру", "Горняки" расположились на 14-й позиции в рейтинге: 85 очков в 64 матчах.
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
08.01.2020 в 22:39
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