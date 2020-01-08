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Шахтер - в топ-15 команд Лиги чемпионов последнего десятилетия

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тройка призеров - Реал, Барса и Бавария

Шахтер - в топ-15 команд Лиги чемпионов последнего десятилетия
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал очки, которые заработали клубы за последние 10 лет в Лиге чемпионов.

Естественно, лидером данного рейтинга оказался "Реал", который в 116 матчах заработал 254 очка. Также в тройке "Барселона" и "Бавария", причем заявленная тройка значительно опережает остальных конкурентов.

Нашлось в ТОП-20 место и "Шахтеру", "Горняки" расположились на 14-й позиции в рейтинге: 85 очков в 64 матчах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
08.01.2020 в 22:39
Приятно!! Значит заслужили))
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