Шахтер - в топ-15 команд Лиги чемпионов последнего десятилетия

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал очки, которые заработали клубы за последние 10 лет в Лиге чемпионов.

Естественно, лидером данного рейтинга оказался "Реал", который в 116 матчах заработал 254 очка. Также в тройке "Барселона" и "Бавария", причем заявленная тройка значительно опережает остальных конкурентов.

Нашлось в ТОП-20 место и "Шахтеру", "Горняки" расположились на 14-й позиции в рейтинге: 85 очков в 64 матчах.