Билеты на матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА в Киеве будут стоить 10 грн

"Динамо" U19 продолжает свой путь в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА. Преодолев осеннюю часть турнира, "бело-синие" вышли в плей-офф, где встретятся с загребским "Динамо".

Этот этап турнира предшествует 1/8 финала и состоит из одной игры. Победителя соперники определят в Киеве, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, в среду, 12 февраля. Игра начнется в 17:00.

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Билеты можно будет приобрести в кассах на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кроме того, билеты можно будет приобрести онлайн на сайте Esport.in.ua.

Стоимость билета - 10 гривен.

Режим работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча - с 10:00 до окончания первого тайма.