Гасперини расстроен, что Аталанта пропустила дома – Селадес же надеется на камбэк на Месталье

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Валенсией" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник испанской команды Альберт Селадес также высказался про поединок. Ответный матч пройдет в Испании 10 марта.

"С одной стороны, мы довольны, но с другой – жаль, что пропустили дома. Не стоило совершать такую ошибку при счете 4:0. Нужно быть аккуратнее на "Месталье". Если мы хотим попасть в четвертьфинал ЛЧ, то нужно сыграть также, как и сегодня. "Аталанта" доказала, что она достойна находиться в 1/8. Праздновать сейчас? Хочется, но лучше я сделаю это через 2 недели", – отметил Гасперини для Football Italia.