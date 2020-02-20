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Гасперини расстроен, что Аталанта пропустила дома – Селадес же надеется на камбэк на Месталье
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Валенсией" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник испанской команды Альберт Селадес также высказался про поединок. Ответный матч пройдет в Испании 10 марта.
"С одной стороны, мы довольны, но с другой – жаль, что пропустили дома. Не стоило совершать такую ошибку при счете 4:0. Нужно быть аккуратнее на "Месталье". Если мы хотим попасть в четвертьфинал ЛЧ, то нужно сыграть также, как и сегодня. "Аталанта" доказала, что она достойна находиться в 1/8. Праздновать сейчас? Хочется, но лучше я сделаю это через 2 недели", – отметил Гасперини для Football Italia.
"Отыграться будет непросто – счет не отражает событий на поле, но это реальность. Необходимо хорошо подготовиться к домашнему поединку. Сегодня на лицо была разница в эффективности – они забили 4 гола, а мы один. Тяжело было остановить контратаки соперника. Также отмечу, что где-то нам не повезло. Я думаю, что камбэк возможен. Мы будем биться до конца", – сказал Селадес, цитирует тренера AS.