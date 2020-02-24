Гвардиола: Манчестер Сити хочет подражать Реалу

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями об уровне мадридского "Реала" перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов со "сливочными". Цитирует испанца Goal.com и AS.

"Реал" меня восхищает. Те, кто выступали за эту команду, много раз играли в финале ЛЧ: сколько раз каждый из них поднимал этот трофей, невероятно! У нас Браво побеждал в Лиге чемпионов, может, еще кто-то. Противостояние с "Реалом" – настоящая проверка для игроков "Сити". Мы хотим подражать им".