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Гвардиола: Манчестер Сити хочет подражать Реалу

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Гвардиола: Манчестер Сити хочет подражать Реалу
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями об уровне мадридского "Реала" перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов со "сливочными". Цитирует испанца Goal.com и AS.

"Реал" меня восхищает. Те, кто выступали за эту команду, много раз играли в финале ЛЧ: сколько раз каждый из них поднимал этот трофей, невероятно! У нас Браво побеждал в Лиге чемпионов, может, еще кто-то. Противостояние с "Реалом" – настоящая проверка для игроков "Сити". Мы хотим подражать им".

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"Мы должны попытаться одержать победу на одном из самых красивых стадионов планеты. Если нет, то мы поздравим соперника и постараемся улучшить игру к ответному матчу. "Реал" – короли турнира, они побеждали в ЛЧ 13 раз".

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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