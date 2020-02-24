Челси – Бавария. Анонс и прогноз первого матча 1/8 Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8 турнира

25 февраля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Судья: Клеман Тюрпен

Трансляция будет доступна на канале Футбол 1 и платформе OLL.TV

"Челси" и "Бавария" точно встречаются в не самый лучший для себя момент. Здесь можно вспомнить и про рокировки на тренерских мостиках, и про мощный, но вынужденный поток молодежи в лондонской раздевалке, а также в кое-то веки запах чемпионской гонки в мюнхенской. Главный вопрос противостояния: способен ли сегодняшний "Челси" навязать борьбу этой версии "Баварии"?

"Синие" не без проблем сумели выйти из своего квартета H: если "Лиллю" без шансов было суждено стать аутсайдером группы, то "Аякс" и "Валенсия" максимально плотно толкались с англичанами до самого конца 6-го тура. В итоге, "синие" заскочили во второй вагон поезда. В чемпионате подопечные Лэмпарда идут крайне нестабильно: "Стэмфорд Бридж" перестал быть крепостью для лондонской команды, возможно, заявкой на прекращение неприятной тенденции стала домашняя победа над "Тоттенхэмом" в последнем туре АПЛ (2:1). "МЮ", "Шеффилд" и все те же "шпоры" теперь громко дышат в спину Фрэнку и его ребятам, хотя еще в конце года запас прочности у замыкающего ТОП-4 "Челси" был солидный.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

У "аристократов" можно выделить две главные проблемы, причем, взаимосвязанные – прежнее неумение "заканчивать" матчи раньше финального свистка и хроническое невезение в реализации моментов. С натяжкой, но можно добавить третью: с "Баварией" точно не сыграют Канте, Пулишич и Хадсон-Одои, вряд ли в старте появится Абрахам. Также интересно, закончатся ли воспитательные меры Лэмпарда по отношению к Кепе, или же мы снова увидим в воротах Кабальеро. Наверняка Фрэнк вновь выйдет с 3-4-2-1:

Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Виллиан, Алонсо – Жиру

Мюнхенцы уже встречались с одной лондонской командой в этом сезоне – "Тоттенхэм" был больно избит в рамках двух встреч на групповом этапе (7:2, 3:1). На данной стадии "Бавария" вообще не заметила препятствий, взяв максимум очков в 6 матчах. Тем не менее, в Бундеслиге для команды все складывается гораздо интереснее: после 23 матчей первенства "РБ Лейпциг" (48 очков) и "Боруссия" (45) продолжают погоню за "немецкой машиной" (49 пунктов). В этом году подопечные Флика допустили небольшую осечку лишь один раз и именно с "быками" (0:0). После декабрьских похождений с "Байером" и "Боруссией М" (поражения 1:2 и 2:1 соответственно), "Бавария" больше не позволяет себе оступаться, продолжая стремительно стирать из памяти свой этап с Нико Ковачем.

Если у "Челси" наверняка на этот матч выйдет Оливье Жиру, лучший форвард с точки зрения игры спиной к воротам противника, то в составе "Баварии" мы увидим просто одного из лучших нападающих Европы, который привык смотреть в глаза голкиперу во время фатального выстрела. На групповом этапе Левандовски отметился 10 голами и стал лучшим бомбардиром данной стадии. В чемпионате Германии Роберт забил уже свой 25-й мяч, повторив рекорд Герда Мюллера (обоим понадобилось 23 тура). Конечно же, не поляком единым: к примеру, вингер Серж Гнабри забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач в Бундеслиге – еще один резон для "Челси" выходить с подстраховкой для Алонсо. Нужно ли напоминать, что именно Гнабри стал главным солистом в гостевом матче с "Тоттенхэмом". Не сыграют с лондонцами Иван Перишич и Хави Мартинес – вряд ли испанца кинут в бой после 6-матчевого отсутствия.

Нойер – Киммих, Алаба, Эрнандес – Одриосола, Толиссо, Алькантара, Дэвис – Коутиньо, Левандовски, Гнабри

????️????️ Flick über @leongoretzka_: "Leon hat das Abschlusstraining mitgemacht und ist morgen einsatzfähig." #CFCFCB pic.twitter.com/LIXocXc9JS — FC Bayern München (@FCBayern) February 24, 2020

Команды ранее встречались между собой 5 раз на официальном уровне. В 2005 году в рамках ¼ финала соревнования, "Челси" выиграл у "Баварии" со счетом 6:5 по сумме двух матчей. Через 7 лет "синие" обыграли немцев на "Альянц Арене" в решающем поединке турнира по пенальти. "Бавария" условно смогла отомстить в Суперкубке УЕФА через год (вновь все решалось в лотерее); в 2017-м англичане уступили в 1-м туре Международного Кубка чемпионов (2:3).

Прогноз. 1:2. Если Лэмпард не станет сильно изменять своим тактическим маневрам, а в небе над "Стэмфорд Бридж" засияет созвездие Льва, то "Челси" сможет зацепиться за ничью. Но если рассуждать объективно и не привязывать различные дополнительные факторы в виде удачи, то "Бавария" сейчас банально интереснее.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.