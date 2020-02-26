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"Сосредоточены на игре". Сарри и Руди Гарсия высказали свое мнение по поводу коронавируса

Лига Чемпионов
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Маурицио держит руку на пульсе… и пачке сигарет

"Сосредоточены на игре". Сарри и Руди Гарсия высказали свое мнение по поводу коронавируса
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри опроверг предположения о том, что опасения по поводу коронавируса должны помешать болельщикам итальянского клуба поехать во Францию ​​на матч Лиги чемпионов против "Лиона". Присоединился к итальянцу наставник французов Руди Гарсия. Цитирует специалистов Sky Sports.

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"Это общеевропейский вопрос, а не только наш, поэтому, думаю, что поклонники "Ювентуса" имеют право быть здесь, в Лионе. Это проблема и простых людей, и властей", – отметил Сарри.

"Мы сосредоточены на игре, другое нас не интересует. Нужно позволить властям спокойно решать проблемы, связанные с вирусом", – сказал Гарсия.

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В статье: Ювентус (Турин) Руди Гарсия Маурицио Сарри Олимпик (Лион) коронавирус
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