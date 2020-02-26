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"Сосредоточены на игре". Сарри и Руди Гарсия высказали свое мнение по поводу коронавируса
Маурицио держит руку на пульсе… и пачке сигарет
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри опроверг предположения о том, что опасения по поводу коронавируса должны помешать болельщикам итальянского клуба поехать во Францию на матч Лиги чемпионов против "Лиона". Присоединился к итальянцу наставник французов Руди Гарсия. Цитирует специалистов Sky Sports.
"Это общеевропейский вопрос, а не только наш, поэтому, думаю, что поклонники "Ювентуса" имеют право быть здесь, в Лионе. Это проблема и простых людей, и властей", – отметил Сарри.
"Мы сосредоточены на игре, другое нас не интересует. Нужно позволить властям спокойно решать проблемы, связанные с вирусом", – сказал Гарсия.
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