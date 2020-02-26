"Сосредоточены на игре". Сарри и Руди Гарсия высказали свое мнение по поводу коронавируса

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри опроверг предположения о том, что опасения по поводу коронавируса должны помешать болельщикам итальянского клуба поехать во Францию ​​на матч Лиги чемпионов против "Лиона". Присоединился к итальянцу наставник французов Руди Гарсия. Цитирует специалистов Sky Sports.

"Это общеевропейский вопрос, а не только наш, поэтому, думаю, что поклонники "Ювентуса" имеют право быть здесь, в Лионе. Это проблема и простых людей, и властей", – отметил Сарри.