Сарри – о проигрыше Лиону: На тренировке мяч двигался в 2 раза быстрее. Еще есть вопросы по пенальти

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после поражения от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов высказался по поводу игры "бьянконери", а также затронул судейство Хесуса Мансано. Цитирует специалиста Calcionapoli24 и Football Italia.

"В первом тайме мы продвигали мяч слишком медленно, не было движения. Соперник пытался прессинговать, отбирать мяч и даже забил. Второй тайм был лучше, но этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Я не могу донести до игроков важность быстрого перемещения мяча. Это фундаментальные основы. Но рано или поздно концепция дойдет до них. Вчера на тренировке мяч двигался в 2 раза быстрее, чем сегодня вечером. Судейство? Есть вопросы. В Италии у нас было бы 2 пенальти – на Роналду и Дибале. В Европе судят иначе, нужно адаптироваться".

Французский клуб одержал первую за 8 лет победу в плей-офф турнира. В феврале 2012 года "Лион" взял верх дома над кипрским "АПОЭЛ" (1:0) в первом матче 1/8 финала.