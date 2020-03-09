Официально: матч ПСЖ – Боруссия состоится при пустых трибунах

В среду, 11 марта, "Пари Сен-Жермен" примет на "Парк де Пренс" дортмундскую "Боруссию" в рамках 1/8 ЛЧ. Префектура полиции столицы Франции сообщает, что встреча будет проходить при пустых трибунах. Причина – препятствие и профилактика распространения коронавируса.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первый поединок, который состоялся в Германии, завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1 – дубль на счету форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, за французскую команду отличился Неймар после передачи Килиана Мбаппе.

Ранее мы сообщали, что поединок Лиги 1 с участием "ПСЖ" был перенесен на более поздний срок.