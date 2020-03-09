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Официально: матч ПСЖ – Боруссия состоится при пустых трибунах

Лига Чемпионов
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Болельщиков не пустят на стадион

Официально: матч ПСЖ – Боруссия состоится при пустых трибунах
Новина українською

В среду, 11 марта, "Пари Сен-Жермен" примет на "Парк де Пренс" дортмундскую "Боруссию" в рамках 1/8 ЛЧ. Префектура полиции столицы Франции сообщает, что встреча будет проходить при пустых трибунах. Причина – препятствие и профилактика распространения коронавируса.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первый поединок, который состоялся в Германии, завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1 – дубль на счету форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, за французскую команду отличился Неймар после передачи Килиана Мбаппе.

Ранее мы сообщали, что поединок Лиги 1 с участием "ПСЖ" был перенесен на более поздний срок.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж коронавирус
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