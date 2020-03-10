Клопп: Что нужно изменить в сравнении с первым матчем? Больше бить в створ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал свой комментарий перед матчем против "Атлетико".

"Джордан Хендерсон готов. Что мы будем с этим делать - не знаю. Хотя нет - знаю, но не скажу! Алиссон точно не будет готов к матчу.

Что нужно изменить в сравнении с первым матчем? Больше бить в створ! То, что мы ни разу не попали по воротам, звучит так, как будто у нас не было шансов. Но это не так. У нас были моменты. Мы встречались, наверное, с лучшей командой мира по игре в глубокой защите. Счет 0:0 был бы блестящим результатом, но это не сделало бы игру дома существенно легче, потому что нам все равно пришлось бы забивать.

Завтра надо показать, что мы сделали выводы из ошибок в первом тайме, в первом матче, и что мы действительно хотим пройти дальше. У нас есть море возможностей, но в матче против столь солидной команды найти их будет очень сложно", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

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Напомним, что три недели назад мадридский клуб смог минимально обыграть "Ливерпуль".