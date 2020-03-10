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Ливерпуль – Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ливерпуль – Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" и "Атлетико" встречались 6 раз – интересно, что счета абсолютно всех 6 поединков вмещали в себя единицу на табло. Взгляните сами: в 2008 году мадридцы и англичане скатали две ничьи в рамках ЛЧ на групповом этапе с одинаковыми 1:1, через 2 года "Атлетико" прошел "Ливерпуль" в ½ финала ЛЕ (1:0, 2:1). Затем команда уже Диего Симеоне в 2017-м обыграла "красных" в финале Кубка Ауди (1:1, 5:4 по пенальти), но товарищеский турнир и рядом не стоит с сегодняшней спаркой команд – первая встреча 1/8 финала ЛЧ текущего сезона завершилась триумфом "матрасников" (1:0).

Шансы команд в завтрашней встрече мы более подробно распишем в анонсе к матчу. Ответный поединок 1/8-й финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико" состоится 11 марта 2020 года в Ливерпуле в 22:00.

Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 2". Также трансляция будет доступна на OTT-платформе OLL.TV. Если у Вас не будет доступа к видео, пригодится текстовая онлайн-трансляция с нашего матч-центра.

  • Австрия: DAZN
  • Беларусь: Беларусь 5
  • Бельгия: Proximus Sports
  • Болгария: bTV Action, Voyo Sport
  • Канада: DAZN
  • Хорватия: Klik SPORT, HRT 2
  • Чехия: O2 TV
  • Эстония: TV3 Sport
  • Франция: RMC Sport 2, RMC Sport en direct
  • Германия: TeleClub Sport Live, DAZN
  • Греция: Cosmote Sport 1 HD
  • Венгрия: M4 Sports
  • Израиль: 5Sport
  • Казахстан: Qazsport
  • Латвия: TV3 Sport
  • Литва: TV3 Sport
  • Нидерланды: Ziggo Sport Voetbal
  • Польша: TVP Sport, IPLA, Polsat Sport Premium 1, TVP1, TVP Sport Live Streaming
  • Румыния: Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Look Sport
  • Словакия: Orange Sport 2
  • Словения: HRT 2, Kanal A
  • Испания: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Соединённое Королевство: BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, BT Sport Ultimate
  • США: UniMás, Watch TNT, B/R Live, TNT USA, Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль Где смотреть футбол
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