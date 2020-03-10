Ливерпуль – Атлетико. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Атлетико" встречались 6 раз – интересно, что счета абсолютно всех 6 поединков вмещали в себя единицу на табло. Взгляните сами: в 2008 году мадридцы и англичане скатали две ничьи в рамках ЛЧ на групповом этапе с одинаковыми 1:1, через 2 года "Атлетико" прошел "Ливерпуль" в ½ финала ЛЕ (1:0, 2:1). Затем команда уже Диего Симеоне в 2017-м обыграла "красных" в финале Кубка Ауди (1:1, 5:4 по пенальти), но товарищеский турнир и рядом не стоит с сегодняшней спаркой команд – первая встреча 1/8 финала ЛЧ текущего сезона завершилась триумфом "матрасников" (1:0).

Шансы команд в завтрашней встрече мы более подробно распишем в анонсе к матчу. Ответный поединок 1/8-й финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико" состоится 11 марта 2020 года в Ливерпуле в 22:00.

Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 2". Также трансляция будет доступна на OTT-платформе OLL.TV. Если у Вас не будет доступа к видео, пригодится текстовая онлайн-трансляция с нашего матч-центра.