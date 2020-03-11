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ПСЖ - Боруссия 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Парижане провели отличный первый тайм
В ответном матчи 1/8 финала "ПСЖ", при пустых трибунах, принимал "Боруссию".
В первом тайме парижане прекрасно воспользовались своими моментами, забив дважды до перерыва. Героями стали Неймар и Бернат.
Гол Неймара
Гол Берната
"ПСЖ" - "Боруссия" 2:0
Голы: Неймар (28), Бернат (45+1)
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