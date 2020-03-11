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ПСЖ - Боруссия 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Парижане провели отличный первый тайм

ПСЖ - Боруссия 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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В ответном матчи 1/8 финала "ПСЖ", при пустых трибунах, принимал "Боруссию".

В первом тайме парижане прекрасно воспользовались своими моментами, забив дважды до перерыва. Героями стали Неймар и Бернат.

Гол Неймара

Гол Берната

"ПСЖ" - "Боруссия" 2:0

Голы: Неймар (28), Бернат (45+1)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Пабло Сарабия ПСЖ
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