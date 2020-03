Официально: Два матча Лиги Чемпионов не состоятся

Ответные матчи Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом", а также "Ювентусом" и "Лионом" не состоятся. По предыдущим данным, команды должны были встретиться 17-го марта.

Мадридский "Реал" был отправлен на карантин, так как у игрока из баскетбольной команды был обнаружен коронавирус. Помимо этого, эта же болезнь была диагностирована у Даниэла Ругани, который играет за "Ювентус".

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



Manchester City – Real Madrid

Juventus – Olympique Lyonnais



Further decisions on the matches will be communicated in due course.