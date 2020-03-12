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Официально: Два матча Лиги Чемпионов не состоятся
Команды отправлены на карантин
Ответные матчи Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом", а также "Ювентусом" и "Лионом" не состоятся. По предыдущим данным, команды должны были встретиться 17-го марта.
Мадридский "Реал" был отправлен на карантин, так как у игрока из баскетбольной команды был обнаружен коронавирус. Помимо этого, эта же болезнь была диагностирована у Даниэла Ругани, который играет за "Ювентус".
Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.— UEFA (@UEFA) March 12, 2020
Manchester City – Real Madrid
Juventus – Olympique Lyonnais
Further decisions on the matches will be communicated in due course.
Отметим, что есть вероятность, что все еврокубки будут временно приостановленны 17-го марта.