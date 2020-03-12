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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Два матча Лиги Чемпионов не состоятся

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команды отправлены на карантин

Официально: Два матча Лиги Чемпионов не состоятся
UA-Футбол
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Ответные матчи Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом", а также "Ювентусом" и "Лионом" не состоятся. По предыдущим данным, команды должны были встретиться 17-го марта.

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Мадридский "Реал" был отправлен на карантин, так как у игрока из баскетбольной команды был обнаружен коронавирус. Помимо этого, эта же болезнь была диагностирована у Даниэла Ругани, который играет за "Ювентус".

Отметим, что есть вероятность, что все еврокубки будут временно приостановленны 17-го марта.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Реал (Мадрид) Манчестер Сити коронавирус
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Комментарии (1)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
12.03.2020 в 19:02
Де там ті писаки?Просто істерія?
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