УЕФА пересмотрит правила ФФП в связи с коронавирусом

УЕФА намерен пересмотреть правила финансового фейр-плей на следующий сезон в связи с эпидемией коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Из-за приостановки почти всех футбольных соревнований в Европе клубы столкнутся с экономическими проблемами, из-за чего большинство команд не смогут соответствовать текущим требованиям ФФП. Нынешний регламент подразумевает максимальные убытки в размере 30 миллионов евро за последние три сезона.

По информации источника, УЕФА уже начал переговоры с клубами, чтобы существенно увеличить допустимый порог затрат.