Фабио Капелло: Мне понравилось то, что сделал Атлетико с Ливерпулем. Облак - лучший в мире

Экс-наставник "Милана" и мадридского "Реала" Фабио Капелло поделился мыслями насчет того, что "Атлетико" прошел "Ливерпуль" в 1/8 Лиги Чемпионов.

"Я всегда слежу за испанскими командами. Для меня стала сюрпризом победа "Атлетико" над "Ливерпулем". Симеоне вдохновил команду на великий матч. Его ни в чем нельзя винить.

Мне очень понравилось то, что они сделали. Они могут делать лишь то, что умеют. И у них есть лучший вратарь – Облак", – поделился Фабио Капелло.