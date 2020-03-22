Лига Чемпионов
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Фабио Капелло: Мне понравилось то, что сделал Атлетико с Ливерпулем. Облак - лучший в мире
Итальянский специалист прокомментировал проход "Атлетико" в 1/4 ЛЧ
Экс-наставник "Милана" и мадридского "Реала" Фабио Капелло поделился мыслями насчет того, что "Атлетико" прошел "Ливерпуль" в 1/8 Лиги Чемпионов.
"Я всегда слежу за испанскими командами. Для меня стала сюрпризом победа "Атлетико" над "Ливерпулем". Симеоне вдохновил команду на великий матч. Его ни в чем нельзя винить.
Мне очень понравилось то, что они сделали. Они могут делать лишь то, что умеют. И у них есть лучший вратарь – Облак", – поделился Фабио Капелло.
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Источник:As
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