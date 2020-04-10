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Спустя 7 лет: президент Малаги потребовал начать международное расследование матча ЛЧ сезона 2012/13
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Президент "Малаги" Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести международное расследование матча ¼ Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (9 апреля 2013 года). Тогда руководство клуба обвинило бригаду арбитров во главе с шотландцем Крэйгом Томпсоном в необъективном судействе. Аль-Тани решил вспомнить былое в своем Твиттере:
"Все знают, что случилось с "Малагой". Мы требуем провести международное расследование, честное и открытое – хотим справедливости. Уважайте наш клуб. 9 апреля 2013 года – это темный день для всего мирового футбола".
Everyone know what happened against Málaga cf— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 9, 2020
This is bands game
we ask to open international investigation
Fair and transparent
we ask for justice
Respect #Málagacf
Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 ???? pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL
После ответного четвертьфинального матча "Малага" по сумме двух встреч (0:0, 2:3) завершила выступление в розыгрыше главного клубного европейского турнира сезона 2012/13.