Спустя 7 лет: президент Малаги потребовал начать международное расследование матча ЛЧ сезона 2012/13

Президент "Малаги" Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести международное расследование матча ¼ Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (9 апреля 2013 года). Тогда руководство клуба обвинило бригаду арбитров во главе с шотландцем Крэйгом Томпсоном в необъективном судействе. Аль-Тани решил вспомнить былое в своем Твиттере:

"Все знают, что случилось с "Малагой". Мы требуем провести международное расследование, честное и открытое – хотим справедливости. Уважайте наш клуб. 9 апреля 2013 года – это темный день для всего мирового футбола".

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 ???? pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 9, 2020

После ответного четвертьфинального матча "Малага" по сумме двух встреч (0:0, 2:3) завершила выступление в розыгрыше главного клубного европейского турнира сезона 2012/13.