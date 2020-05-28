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Ровно 17 лет назад Шевченко забил решающий пенальти в ворота Буффона в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Триумф украинца в главном клубном европейском турнире

Ровно 17 лет назад Шевченко забил решающий пенальти в ворота Буффона в финале Лиги чемпионов
Новина українською

28 мая 2003 года на "Олд Траффорд" состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2002/03 между туринским "Ювентусом" и "Миланом". Это был второй решающий матч, где встречались команды из одной страны.

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В рамках не самого интенсивного, стандартного для того времени матча с участием итальянских команд, коллективы не определили чемпиона в основное и дополнительное время (0:0). "Россонери" удалось обыграть "бьянконери" только в лотерее – решающий выстрел нанес украинский форвард Андрей Шевченко. Нападающий установил счет 3:2 в серии в пользу "Милана".

Отметим, что уже в следующем году Андрей Шевченко выиграл Золотой мяч.

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В статье: Андрей Шевченко Ювентус (Турин) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Милан финал Лиги Чемпионов
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