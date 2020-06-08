Рейтинг самых дорогих футболистов: Мбаппе на вершине, Маунт выше Месси

Международный центр спортивных исследований (CIES) обновил рейтинг трансферной стоимости игроков европейских топ-лиг.

Первую строчку в новом хит-параде звезд занял 21-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе - его аналитики оценили в 260 млн евро. Это даже больше, чем француз стоил после триумфального чемпионата мира-2018.

Следом за Мбаппе идут четверо англичан - Рахим Стерлинг из "Ман Сити" (195 млн), Джейдон Санчо из "Боруссии" (179), Трент Александр-Арнольд из "Ливерпуля" (171) и Маркус Рашфорд из "МЮ" (152).

Примечательно, что впервые в ТОП-10 рейтинга от CIES попал юный левый бек "Баварии" Альфонсо Дэвис - его специалисты оценили в 133,5 млн евро.

Лионель Месси, которому через три недели исполнится 33 года, занял в рейтинге только 21-е место. Утешением для аргентинца может послужить тот факт, что он - единственный игрок старше 30 лет, которого оценили в 100 млн евро.

В то же время вечный соперник Лео Криштиану Роналду стал самым возрастным исполнителем, попавшим в ТОП-100 от CIES. Аналитики оценили 35-летнего португальца в 62.8 млн евро - и это 70-е место.

Из неожиданностей отметим высокие места проваливающего сезон в "Атлетико" Жоау Фелиша (108 млн), не сверкающего в "Юве" Маттейса Де Лигта (105 млн) и воспитанника "Челси" Мейсона Маунта (102,5), а также низкую позицию лидера "Селесао" Неймара (83 млн)

Полностью ознакомиться с рейтингом от CIES вы можете здесь.