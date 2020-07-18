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Доменек: ПСЖ не стоит волноваться. У Аталанты слишком плохая защита
Французский специалист, считает что "ПСЖ" - фаворит
Экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек поделился ожиданиями от противостоянии "ПСЖ" и "Аталанты" в четвертьфинале ЛЧ.
"Вне зависимости от результата игры "Аталанты" против "Вероны", я не вижу, о чем "ПСЖ" стоило бы волноваться в противостоянии с этой командой. Слишком плохая защита", – написал француз в твиттере.
Французский специалист написал это до матча "Аталанты" и "Вероны" - команды в рамках 34-го тура Серии А сыграли 1:1.
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