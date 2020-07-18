Доменек: ПСЖ не стоит волноваться. У Аталанты слишком плохая защита

Экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек поделился ожиданиями от противостоянии "ПСЖ" и "Аталанты" в четвертьфинале ЛЧ.

"Вне зависимости от результата игры "Аталанты" против "Вероны", я не вижу, о чем "ПСЖ" стоило бы волноваться в противостоянии с этой командой. Слишком плохая защита", – написал француз в твиттере.

Французский специалист написал это до матча "Аталанты" и "Вероны" - команды в рамках 34-го тура Серии А сыграли 1:1.