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Гвардиола: Зидан? Что это был за футболист, просто вау
И как тренер тоже неплохой
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, в предверии встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов, обсудил личность их тренера Зинедина Зидана.
"Какой же это был футболист, просто вау. Мне хотелось с ним сыграть в одной команде. Помню мы (сборная Испании) играли против Франции. Он всегда хорошо играл в футбол - и в хорошие, и в плохие времена.
Зинедин смог выиграть Лигу Чемпионов трижды подряд и дважды отнимал у "Барселоны" чемпионский титул. Это хорошо говорит о его тренерских качествах", - приводит слова испанца AS.
Уже седьмого августа "горожане" сыграют против "сливочных" ответный матч. Первую игру выиграли англичане на выезде - 1:2.