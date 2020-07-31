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Гвардиола: Зидан? Что это был за футболист, просто вау

Лига Чемпионов
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И как тренер тоже неплохой

Гвардиола: Зидан? Что это был за футболист, просто вау
UA-Футбол
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Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, в предверии встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов, обсудил личность их тренера Зинедина Зидана.

"Какой же это был футболист, просто вау. Мне хотелось с ним сыграть в одной команде. Помню мы (сборная Испании) играли против Франции. Он всегда хорошо играл в футбол - и в хорошие, и в плохие времена.

Зинедин смог выиграть Лигу Чемпионов трижды подряд и дважды отнимал у "Барселоны" чемпионский титул. Это хорошо говорит о его тренерских качествах", - приводит слова испанца AS.

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Уже седьмого августа "горожане" сыграют против "сливочных" ответный матч. Первую игру выиграли англичане на выезде - 1:2.

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В статье: Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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