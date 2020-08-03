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Гаттузо: Игра против Барселоны - адское испытание

Лига Чемпионов
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Тренер "Наполи" - об ответной игре 1/8 финала ЛЧ

Гаттузо: Игра против Барселоны - адское испытание
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Уверенная победа над "Лацио" (3:1) в последнем туре Серии А не расслабила тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Он не сомневается - на "Камп Ноу" его команду ждет испытание другого уровня.

"Я думаю, эти матчи будут сильно отличаться. "Лацио" и "Барса" - две разные команды с разными стилями. Римляне представляют собой микс техничных и физически сильных игроков. "Барселона" - это синоним качества", - цитирует тренера Sky Italia.

"Естественно, и мы будем играть иначе. Не нужно зацикливаться на том, чтобы забить. Прежде всего, надо сыграть как команда, быть уверенными, что мы можем создавать шансы. Мы осознаем, что это будет адское испытание".

Напомним, первая игра между "Барсой" и "Наполи" завершилась вничью 1:1. Ответный матч пройдет в Каталонии в субботу, 8 августа.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Барселона Лацио (Рим) Наполи (Неаполь)
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