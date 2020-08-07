Ювентус - Лион: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Результат первого матча этого противостояния в определенной степени стал сенсацией. Ткачи на своем поле одержали минимальную победу. Однако с тех пор Ювентус успел выиграть чемпионат, тогда как Лион был вынужден заполнять паузу товарищескими матчами, ведь Франция решила досрочно прекратить Лигу 1.

Игра команды Сарри, несмотря на результаты, до сих пор не впечатляет. Но у Старой Синьоры есть Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Регалии португальца говорят сами за себя, а вот аргентинец в этом сезоне расцвел и получил приз лучшему игроку Серии А. Хватит ли им мастерства, чтобы отыграть отставание, смотрите в пятницу, 7 августа на телеканале Футбол 2 . Начало игры Ювентус - Лион в 22:00 .

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