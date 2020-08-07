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Ювентус - Лион: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Ювентус - Лион, 7 августа 2020

Ювентус - Лион: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Результат первого матча этого противостояния в определенной степени стал сенсацией. Ткачи на своем поле одержали минимальную победу. Однако с тех пор Ювентус успел выиграть чемпионат, тогда как Лион был вынужден заполнять паузу товарищескими матчами, ведь Франция решила досрочно прекратить Лигу 1.

Игра команды Сарри, несмотря на результаты, до сих пор не впечатляет. Но у Старой Синьоры есть Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Регалии португальца говорят сами за себя, а вот аргентинец в этом сезоне расцвел и получил приз лучшему игроку Серии А. Хватит ли им мастерства, чтобы отыграть отставание, смотрите в пятницу, 7 августа на телеканале Футбол 2. Начало игры Ювентус - Лион в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка Ювентус - Лион можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Ювентус - Лион в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Канада - DAZN
  • Чехия - O2 TV
  • Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
  • Венгрия - Spíler2
  • Италия - Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania
  • Словакия - Orange Sport 2
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey
  • Великобритания - BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
  • США - Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, ​​TUDN App, CBS All Access
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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лион
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