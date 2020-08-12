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Изменения в списке потенциальных соперников Динамо в отборе ЛЧ: с французами киевляне не сыграют

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Представителей топ-чемпионатов точно не будет

Изменения в списке потенциальных соперников Динамо в отборе ЛЧ: с французами киевляне не сыграют
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После четвертьфинальных матчей текущей Лиги Европы изменился список потенциальных соперников "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2020/21. Поскольку в полуфинал ЛЕ вышли четыре команды, которые гарантировали себе участие в групповом этапе ЛЧ 2020/21 через чемпионаты, третья команда Франции ("Ренн"), которая была потенциальным соперником "Динамо", не будет играть в квалификации и проходит сразу в группу ЛЧ.

Третья команда России ("Краснодар") стартует не из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, как планировалось ранее, а с раунда плей-офф. Там россияне будут не сеяными, но "Динамо" точно не достанутся. Поэтому, если киевляне преодолеют третий этап отбора, то выбора у них не будет – на четвертом этапе сыграют с "Бешикташем", если тот преодолеет два предыдущих раунда отбора.

Уже известно, что турки во втором квалификационном раунде встретятся с ПАОКом. АЗ сыграет с "Викторией" Пльзень, а "Рапид" (Вена) – с "Локомотивой".

Также важно добавить, что из-за изменения сетки из посева в третьем раунде квалификации ЛЧ пока что вылетел "Гент" – он может быть соперником "Динамо". Но бельгийцы еще могут вернуться в посев, если "Бешикташ" не пройдет ПАОК. Тогда потенциальным соперником "Динамо" будут греки.

Потенциальные соперники "Динамо" в третьем квалификационном раунде ЛЧ:

"Гент" (Бельгия) или ПАОК (Греция);
АЗ (Нидерланды) / "Виктория" (Чехия);
"Рапид" (Австрия) / "Локомотива" (Хорватия).

Потенциальные соперники "Динамо" в раунде плей-офф квалификации ЛЧ:

Любой из списка третьего квалификационного раунда, или "Бешикташ", если он преодолеет два предыдущих этапа.

Своего первого соперника в Лиге чемпионов команда Мирчи Луческу узнает 31-го августа.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
12.08.2020 в 01:26
Для Динамо Лобановского это не соперники, Михайличенко- непроходимые, Луческу- пока не понятно.
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