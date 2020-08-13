Нагельсманн: Чисто немецкий финал ЛЧ был бы подарком для всех любителей футбола в Германии

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

- "Атлетико" - физически мощная команда, у них очень сильная связка в центре обороны в лице Савича и Хименеса. Мы будем часто играть флангами, стараться использовать всю ширину поля. Изменять своему стилю не намерены.

Дальше встречи с "Атлетико" пока не заглядываем. Конечно, чисто немецкий финал был бы подарком для всех любителей футбола в Германии. Но сперва нам надо добраться до полуфинала, да и "Баварию" ждет дуэль с "Барселоной".

У меня нет с собой той одежды, которую я носил, когда мы встречались с "Бенфикой" в Лиссабоне. Но вообще я взял много вещей! И по этому вопросу мне предстоит сделать нелегкий выбор, - сказал Нагельсманн.