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Нагельсманн: Чисто немецкий финал ЛЧ был бы подарком для всех любителей футбола в Германии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но сперва надо добраться до полуфинала

Нагельсманн: Чисто немецкий финал ЛЧ был бы подарком для всех любителей футбола в Германии
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Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

- "Атлетико" - физически мощная команда, у них очень сильная связка в центре обороны в лице Савича и Хименеса. Мы будем часто играть флангами, стараться использовать всю ширину поля. Изменять своему стилю не намерены.

Дальше встречи с "Атлетико" пока не заглядываем. Конечно, чисто немецкий финал был бы подарком для всех любителей футбола в Германии. Но сперва нам надо добраться до полуфинала, да и "Баварию" ждет дуэль с "Барселоной".

У меня нет с собой той одежды, которую я носил, когда мы встречались с "Бенфикой" в Лиссабоне. Но вообще я взял много вещей! И по этому вопросу мне предстоит сделать нелегкий выбор, - сказал Нагельсманн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
13.08.2020 в 10:25
Интересно куда он дел эти вещи ?) Продал , или жена не успела постирать ?)
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