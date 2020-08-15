Обреченность и прострация. Фото из раздевалки Барселоны в перерыве матча против Баварии

Четвертьфинал Лиги Чемпионов стал настоящим кошмаром для "Барселоны". Уже после первого тайма счет был 1:4 в пользу "Баварии". И если кое-кто в таких случаях еще сохраняет надежду и после перерыва способен переломить ход игры, то в этом раз, кажется, уже все было решено.

По крайней мере, такой вывод напрашивается из фотографии из раздевалки "Барселоны" после первого тайма. Журналист Хавьер Ланца зафиксировал двух лидеров каталонцев - Марка-Андре Тер Штегена и Лионеля Месси. По их виду заметно, что они не верили в возможность камбэка своей команды. В конце концов, все завершилось более чем красноречиво - 2: 8.