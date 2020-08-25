Копейка к копейке: ПСЖ заработал в Лиге чемпионов больше Баварии

Как ни странно, даже победив во всех без исключения матчах Лиги чемпионов (между прочим, новый рекорд) и выиграв турнир, "Бавария" заработала в нем меньше, чем "Пари Сен-Жермен".

Доход клубов от Лиги чемпионов делится на три части - призовые за игровые результаты, коэффициент УЕФА (выплаты, зависящие от места в рейтинге клубов - чем выше, тем больше) и доход от продажи ТВ-прав в регионе.

"Бавария" ожидаемо заработала больше других непосредственно на поле - ее 11 подряд побед принесли в клубный бюджет 68,8 млн евро. На втором месте здесь "ПСЖ" - его 8 побед и ничья вылились в 63 млн. Третьим с большим отрывом идет "РБ Лейпциг" - он заработал на полях ЛЧ 43 млн.

Касательно коэффициента УЕФА, то он сыграл на руку мадридскому "Реалу" - за свои предыдущие заслуги "Сливочные" получили 35 млн евро. На втором месте "Барселона" - 34 млн. "Бавария" в этом компоненте только третья, а "ПСЖ" - и вовсе на 7-й позиции.

Что любопытно, чемпион Украины "Шахтер" на 13-й строчке по выплатам по коэффициенту УЕФА, а это, на секунду, 22 млн евро в клубный бюджет. Ниже "Горняков" в этом году котировались "Аякс", "Наполи" и два полуфиналиста - "Лион" и "Лейпциг".

А вот с третьим компонентом - доходом от продажи ТВ-трансляций ЛЧ в регионе, - у "Горняков" беда: они на последнем месте во всей ЛЧ. Даже пражская "Славия" заработала больше.

Лидер же по этому показателю - "Пари Сен-Жермен" с 27,2 млн евро. Секрет в том, что французские трансляторы платят не меньше, чем в других топ-лигах, но участников ЛЧ от Франции три, а не четыре. Соответственно, на каждый клуб приходится больше денег. Благодаря этому даже проваливший ЛЧ "Лилль" заработал на ТВ-правах аж 16,1 млн евро - это больше, чем у "Реала" (13,2).

Касательно победителя ЛЧ, то "Бавария" заработала на ТВ-правах еще меньше - 12,7 млн. Все потому, что немецкий ТВ-пул самый скромный в топ-лигах, а участвуют в ЛЧ от Германии четыре клуба.