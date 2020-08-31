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Сегодня Динамо узнает соперника в квалификации Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Вариантов у киевлян три

Сегодня Динамо узнает соперника в квалификации Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов (начало процедуры - 13:00). На этом этапе в борьбу вступает вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

Как известно, квалификация происходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е место.

Традиционно перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно ﻿клубному рейтингу УЕФА. Напомним, что в этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.

Посев:

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

Сеяные Не сеяные
"Динамо" Загреб
"Янг Бойз"
"Црвена Звезда"
"Карабах"
"Маккаби" Тель-Авив		 "Мольде"
"Мидтьюлланд"
"Ференцварош"
"Омония"
"Динамо" Брест

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

Сеяные Не сеяные
"Бенфика"
"Динамо" Киев
"Гент"		 "Рапид" Вена
ПАОК
АЗ

РЕЗУЛЬТАТ ЖЕРЕБЬЕВКИ

-//-

Стоит отметить, что помимо "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.

Матчи третьего раунда состоятся 15-16-го сентября. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проигравшие - в раунд плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Рапид (Вена) ПАОК (Салоники) АЗ (Алкмаар) Динамо (Киев
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Комментарии (18)
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ffggpl (Харьков)
31.08.2020 в 08:47
А как определяют хозяина поля?
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 08:35
а є шанс (у 3-ому мабуть ні, але якщо обидва пройдуть 3-й раунд, то шанс є, так?) "схватки" Ференцвароша Реброва і ДК луческу (це заруба буде)
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 08:37
Нема шансів зустрітися у плей-офф ніяких.
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 08:57
Не, там же разделение на чемпионов и не чемпионов своих стран, и у них своя сетка.
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+1
0
Кот-Философ (Черкаси)
31.08.2020 в 08:20
Матчи третьего раунда состоятся 15-16-го сентября. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проигравшие - в раунд плей-офф Лиги Европы.Сто за бред, исправте! проигравшие выходят сразу в групповой этап ЛЕ
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+3
0
Володимирович (Кременчуг)
31.08.2020 в 09:14
Дивлячись хто, ті що йдуть дорогою чемпіонів в 4 раунд ЛЄ.
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0
0
Timothy (Павлодар)
31.08.2020 в 08:09
Худший вариант- Рапид. А барсамесиглорик что здесь делает? Это не ветка про великую барселону.
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 08:14
От стада отбился
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+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 08:55
Он же таблетки с утра не принял, наверное руки трусятся, нажал не на ту новость
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+2
0
тутти-10 (Сумська область)
31.08.2020 в 09:26
Рапід - найкращий варіант. Австрія наш основний конкурент на сьогодні. Оптимально- це прибивати їх в очній грі
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 07:52
Во сколько жеребьевка?
Ответить
+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 07:56
13:00... Не благодари... Кстати, я рад, что тебя успели откачать после информации, что гол Месси лучший в ЛЧ, а гола кр7 нет даже в ТОП 10.
Ответить
0
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 07:59
Дуриан, ты просто шизофреник. Не благодари за диагноз...
+4
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 08:37
олень, вали на гілку з своєю Ліонеллою та "ненаглядной" Барселоною
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 08:42
То что выбрали проплаченные "технические наблюдатели УЕФА", никому не интересно. А вот болельщики проголосовали за гол Роналду.
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 07:45
Мирча должен пройти в одной игре любой клуб из этой тройки. Худший вариант АЗ. В любом случае удачи !!!
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0
0
alktus (Хмельницкий)
31.08.2020 в 08:27
Исходя из шкурных интересов, лучший Рапид. Австрияки наши прямые конкуренты в таблице коэффициентов.
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+2
0
Володимирович (Кременчуг)
31.08.2020 в 09:12
Таке ствердження вірне лише у випадку якщо ДК їх пройде, бо інакше все буде не добре, і не дай Бог їм потім в групу пройти (австрійці маються на увазі).
+1
0


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