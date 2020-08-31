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Сегодня Динамо узнает соперника в квалификации Лиги Чемпионов
Вариантов у киевлян три
В понедельник, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов (начало процедуры - 13:00). На этом этапе в борьбу вступает вице-чемпион Украины киевское "Динамо".
Как известно, квалификация происходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е место.
Традиционно перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Напомним, что в этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.
Посев:
|Сеяные
|Не сеяные
|"Динамо" Загреб
"Янг Бойз"
"Црвена Звезда"
"Карабах"
"Маккаби" Тель-Авив
|"Мольде"
"Мидтьюлланд"
"Ференцварош"
"Омония"
"Динамо" Брест
|Сеяные
|Не сеяные
|"Бенфика"
"Динамо" Киев
"Гент"
|"Рапид" Вена
ПАОК
АЗ
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Стоит отметить, что помимо "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.
Матчи третьего раунда состоятся 15-16-го сентября. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проигравшие - в раунд плей-офф Лиги Европы.