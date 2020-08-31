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Сабо: Перед АЗ у Луческу будут проблемы с выбором состава

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но проходить голландцев киевляне должны

Сабо: Перед АЗ у Луческу будут проблемы с выбором состава
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил шансы вице-чемпиона Украины преодолеть нидерландский барьер в виде АЗ в третьем квалификационно раунде Лиги чемпионов.

"Хороший соперник. С ним можно справиться. Тем более, играем в Киеве. Не скажу, что в Нидерландах плохой футбол, но киевлянам по силам пройти АЗ.

Думаю, у Луческу будут проблемы перед матчем с АЗ. Возможно, они будут и приятными, но тренеру придется выбирать между игроками, которых он уже видел в действии в чемпионате и Суперкубке, и теми, которые были основными – Вербич, Бурда, Миколенко. Так что головная боль будет - это однозначно", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок "Динамо" - АЗ состоится в Киеве 15 или 16 сентября.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Киев)
31.08.2020 в 21:11
Тухло-дряхлый мадьяр давно продался байстрюку куЧмы.
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+1
0
миг-25 (киев)
31.08.2020 в 20:36
Старый Придурок-оставь Динамо в покое -и хвали своих Бомжей с лучшими в мире футболистами за косточку с ахметовского стола
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
31.08.2020 в 20:30
«Солнце ярко светит, если только нету туч» Дед просто говорит набор слов и предложений, никакой полезной нагрузки данное разглагольствование не несёт. Луческу и АЗ пройдёт и выведет ДК в группу ЛЧ. Я, лично, в этом не сомневаюсь.
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+5
0


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