Сабо: Перед АЗ у Луческу будут проблемы с выбором состава

Экс-тренер " Динамо " Йожеф Сабо оценил шансы вице-чемпиона Украины преодолеть нидерландский барьер в виде АЗ в третьем квалификационно раунде Лиги чемпионов.

"Хороший соперник. С ним можно справиться. Тем более, играем в Киеве. Не скажу, что в Нидерландах плохой футбол, но киевлянам по силам пройти АЗ.

Думаю, у Луческу будут проблемы перед матчем с АЗ. Возможно, они будут и приятными, но тренеру придется выбирать между игроками, которых он уже видел в действии в чемпионате и Суперкубке, и теми, которые были основными – Вербич, Бурда, Миколенко. Так что головная боль будет - это однозначно", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок "Динамо" - АЗ состоится в Киеве 15 или 16 сентября.