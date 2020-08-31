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Сабо: Перед АЗ у Луческу будут проблемы с выбором состава
Но проходить голландцев киевляне должны
Экс-тренер "
"Хороший соперник. С ним можно справиться. Тем более, играем в Киеве. Не скажу, что в Нидерландах плохой футбол, но киевлянам по силам пройти АЗ.
Думаю, у Луческу будут проблемы перед матчем с АЗ. Возможно, они будут и приятными, но тренеру придется выбирать между игроками, которых он уже видел в действии в чемпионате и Суперкубке, и теми, которые были основными – Вербич, Бурда, Миколенко. Так что головная боль будет - это однозначно", - сказал Сабо.
Напомним, что поединок "Динамо" - АЗ состоится в Киеве 15 или 16 сентября.