Что ждет Динамо после АЗ? Состоялась жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ-2020/21

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации (4-го квалификационного раунда) Лиги чемпионов – единственной стадии, в рамках которой коллективы встретятся в формате двух поединков, дома и на выезде.

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Поскольку украинские и российские команды УЕФА при жеребьевке разводит, то уже было известно, что киевляне в случае успеха в матче с "АЗ" встретятся с победителем дуэли между "Гентом" и "Рапидом".

Стало известно, что если "Динамо" пройдет "АЗ", то первый матч в Q4 сыграет на выезде, а второй – дома. Итоги жеребьевки:

Все пары Q4 будут играть по два матча и без зрителей. Матчи Q3 ЛЧ пройдут 15 и 16 сентября, а встречи Q4 запланированы на 22 и 23, 29 и 30 сентября. Напомним, победители Q4 выйдут в групповой раунд главного клубного европейского турнира, "неудачники" попадут в групповой раунд Лиги Европы.