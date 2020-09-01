  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Что ждет Динамо после АЗ? Состоялась жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ-2020/21
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что ждет Динамо после АЗ? Состоялась жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ-2020/21

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Еврокубки снова с нами

Что ждет Динамо после АЗ? Состоялась жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ-2020/21
Новина українською

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации (4-го квалификационного раунда) Лиги чемпионов – единственной стадии, в рамках которой коллективы встретятся в формате двух поединков, дома и на выезде.

Читайте такжеОфициально: Динамо сыграет с АЗ в Киеве

Поскольку украинские и российские команды УЕФА при жеребьевке разводит, то уже было известно, что киевляне в случае успеха в матче с "АЗ" встретятся с победителем дуэли между "Гентом" и "Рапидом".

Стало известно, что если "Динамо" пройдет "АЗ", то первый матч в Q4 сыграет на выезде, а второй – дома. Итоги жеребьевки:

Что ждет Динамо после АЗ? Состоялась жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ-2020/21 - изображение 1

Все пары Q4 будут играть по два матча и без зрителей. Матчи Q3 ЛЧ пройдут 15 и 16 сентября, а встречи Q4 запланированы на 22 и 23, 29 и 30 сентября. Напомним, победители Q4 выйдут в групповой раунд главного клубного европейского турнира, "неудачники" попадут в групповой раунд Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) жеребьевка Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:14
Я думаю Динамо вертається в ЛЧ
Ответить
+3
0
Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 13:51
Хороший шанс для киевлян с М.Луческу прорваться в групповой этам ЛЧ. Никто из соперников, ни АЗ ни Гент ни Рапид не сильнее Динамо. Полная концентрация и самоотдача помогут киевлянам выиграть.
Ответить
+4
0
белорус (Киев)
01.09.2020 в 15:16
Брюгге год назад тоже вроде был не сильнее Динамо и Аякс годом ранее, а потом оно вон как поменялось, Михалыч!
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 13:29
С Гентом сложно будет
Ответить
+2
-3
m_odessa (Odessa)
01.09.2020 в 13:38
Ну, АЗ тоже не пальцем деланный. Но так как играть будут на поле Гента, то АЗ может и проиграть.
Ответить
+2
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...