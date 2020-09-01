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Наставник АЗ о Динамо: Они не играют в тех турнирах, за которыми я ежедневно слежу
Так кто они такие вообще, киевляне?
Главный тренер нидерландского АЗ Арне Слот высказался о жеребьевке 3 квалификационного этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с киевским "
Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины. А "Шахтер" хорошо себя проявил и дошел до полуфинала ЛЕ.
Это единственное впечатление, которое у меня есть по поводу команды. Потому что они не играют в этих соревнованиях, за которыми я слежу ежедневно, - цитирует слота официальный сайт АЗ.
В то же время 41-летний тренер АЗ отмечает, что украинские команды успешно проявляют себя в еврокубках, а в Украине есть клубы, которые способны конкурировать на международной арене.