Наставник АЗ о Динамо: Они не играют в тех турнирах, за которыми я ежедневно слежу

Главный тренер нидерландского АЗ Арне Слот высказался о жеребьевке 3 квалификационного этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с киевским " Динамо ".

Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины. А "Шахтер" хорошо себя проявил и дошел до полуфинала ЛЕ.

Это единственное впечатление, которое у меня есть по поводу команды. Потому что они не играют в этих соревнованиях, за которыми я слежу ежедневно, - цитирует слота официальный сайт АЗ.