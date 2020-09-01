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Наставник АЗ о Динамо: Они не играют в тех турнирах, за которыми я ежедневно слежу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Так кто они такие вообще, киевляне?

Наставник АЗ о Динамо: Они не играют в тех турнирах, за которыми я ежедневно слежу
Новина українською

Главный тренер нидерландского АЗ Арне Слот высказался о жеребьевке 3 квалификационного этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с киевским "Динамо".

Знаем, что "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины. А "Шахтер" хорошо себя проявил и дошел до полуфинала ЛЕ.

Это единственное впечатление, которое у меня есть по поводу команды. Потому что они не играют в этих соревнованиях, за которыми я слежу ежедневно, - цитирует слота официальный сайт АЗ.

В то же время 41-летний тренер АЗ отмечает, что украинские команды успешно проявляют себя в еврокубках, а в Украине есть клубы, которые способны конкурировать на международной арене.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар) Арне Слот
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 15:12
Так и за вашим первенство бани не многие следят ...
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