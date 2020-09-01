Вербич: По игре с Шахтером было видно, что у нас есть дисциплина

Вингер “ Динамо ” Беньямин Вербич рассказал о своем самочувствии, атмосфере в коллективе и будущем сопернике в квалификации Лиги чемпионов - АЗ (Алкмаар).

- Беньямин, заметно, что ты устал, запыхался. Как тебе нагрузки при новом тренере?

- Тренировки тяжелые. Ведь у меня последний месяц было восстановление. Сейчас мы проводим игровые серии, направленные на удержание мяча. Мне и другим ребятам, которые вернулись после травм - Бурде, Миколенко, это необходимо, так что пауза на матчи сборных очень кстати.

- Как себя чувствуешь?

- Чувствую себя хорошо. Конечно, есть еще небольшие проблемы, но с тренировками и различными упражнениями это все пройдет. Надеюсь в скором времени вернуться на поле.

- В матче с АЗ на тебя можно будет рассчитывать?

- Об этом не могу говорить, ведь я не тренер. Именно тренер выбирает состав. Пока тренируюсь и буду шаг за шагом возвращаться в команду.

- В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов команде достался самый серьезный соперник из возможных. Как команда оценила результат жеребьевки?

- Все потенциальные соперники были сильными, ведь это Лига чемпионов. Нужно на все сто процентов продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, что тренер нас хорошо подготовит. Вы же видели по игре с “Шахтером”, что у нас есть дисциплина. Надо больше поработать с мячом - и будет еще лучше.

АЗ (Алкмаар) - отличная команда. Хорошо, что играем в Киеве, не нужно никуда лететь. Думаю, что будет очень интересная игра.

- Изменились ли микроклимат и настроение в команде с приходом нового тренера?

- Конечно, поменялись. Из двух матчей под его руководством мы оба выиграли, провели хорошие игры. Мы работаем, выкладываясь на сто процентов. Тренировки тяжелые, у нас в составе сейчас много футболистов, и все хотят играть.