Владимир Горилый: Ради тренера и клуба динамовцы должны лечь костьми в матче с АЗ

Бывший игрок "Динамо" Владимир Горилый поделился мнение об игре столичного клуба и шансах команды в матче Лиги чемпионов против голландского АЗ.

- О готовности "Динамо" к предстоящему матчу Лиги чемпионов с голландским АЗ можно судить после последнего поединка чемпионата с "Десной". Но яркой игры мы не увидели. И это настораживает. Какие шансы у киевлян пройти соперника?

- Я бы проанализировал три матча "Динамо". Первый поединок в чемпионате против "Олимпика", где соперник был явно слаб и не готов к игре. Поэтому на фоне такого оппонента "Динамо" выглядело на голову выше. Трудно было увидеть какие-то недочеты, когда игра идет в одни ворота, все дается легко и без сопротивления.

В Суперкубке против "Шахтера" "динамовцы", понимая, что не могут играть в открытый футбол, ибо это могло обернуться для них неприятностями, избрали закрытую игру на контратаках. И это принесло им успех. Команда выдержала, показала характер, и в итоге выиграла кубок.

А вот с "Десной", когда нужно было показать атакующие действия, умение вскрыть организованную и насыщенную оборону, мы увидели проблемы в линии атаки. Действительно киевляне показали не очень качественную игру, не могли, когда нужно было взвинтить темп, делать все на скоростях, а перешли на средний темп, что было на руку черниговцам. Может это связано с тем, что игроки вернулись после паузы в разном физическом состоянии и выглядели разбалансированными.

Смогут ли они за три дня, а это очень мало, после "Десны" подтянуть физические кондиции и выглядеть цельным и монолитным коллективом, предположить трудно. Плюс, травмы многих футболистов, особенно в защитной линии делает положение накануне ответственной игры весьма затруднительным. К тому же на данный момент некоторые футболисты не соответствуют уровню киевскому "Динамо".

Еще труднее спрогнозировать результат, так как мы совсем не видели голландцев. Они без официальных матчей, кроме одного поединка с чешской "Виктории", уже на протяжении шести месяцев. А спарринги не в счет. В каком они состоянии и готовности - загадка.

- АЗ Алкмаар готовится серьезно. Даже пожертвовали игровой практикой, перенеся первый матч в чемпионате. Мирча Луческу сказал: "АЗ - очень сильная, мобильная и мощная команда. Проблем у них намного меньше, чем у нас".

- Такой же взаимностью ответил наставник АЗ, когда его спросили об игре и победе "Динамо" в матче Суперкубка. Он сказал: "Это лишний раз свидетельствует, что "Динамо" - очень мощный, сильный соперник". Это игра слов, такая тактика до матча, когда каждый старается усыпить бдительность своего соперника. Все покажет футбольное поле. Повторюсь: главной проблемой для Луческу является отсутствие командной игры, нет такого качества футболистов. Возможно, у "динамовцев" будет преимущество своего поля и больше игровой практики, чем у голландцев.

- Но все же кто-то должен победить. Учитывая недостатки, все-таки у "Динамо" больше шансов на победу?

- Какую тактику изберет Луческу - игру от обороны на контратаках, как с "Шахтером", или атакующий футбол - знает только он. Но если думать о победе, нужно с первых минут играть агрессивно, мощно, подавить прессингом соперника, забить первыми мяч, чтобы почувствовать уверенность. А для такой игры нужно быть в прекрасных физических кондициях, чтобы поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. Хватит ли игроков на 90 минут, также не известно. В среднем темпе, как с "Десной", АЗ не обыграешь. Многое будет зависеть, кто первым забьет гол.

Если "Динамо" не пройдет, то могут надломиться и в чемпионате. Да и болельщики, которые так враждебно настроены против Луческу, получат дополнительные козыри в руки. Поэтому ради тренера и имя "Динамо" ребята должны лечь костьми, чтобы не было сил выйти с поля, показав и доказав, что не зря пригласили именитого коуча. Шансы команд 50 на 50, фаворита назвать трудно. Но нужно верить и выходит на игру только с мыслями о победе. А недостающее мастерство перекрыть характером, бойцовскими качествами и жаждой быть победителем.

Напомним, матч "Динамо" - АЗ состоится во вторник, 15 сентября. Начало игры в 20:00. На UA-Футбол будет текстовая трансляция поединка.