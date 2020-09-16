Капитан АЗ: У нас отобрали мечту сыграть в Лиге чемпионов

Капитан и защитник АЗ Тен Копмейнерс не скрывал своего разочарования после поражения команды в квалификации Лиги чемпионов от "Динамо" (0:2) .

"Мы провели хороший первый тайм и намеревались продолжать в том же духе и после перерыва, но что-то пошло не так.

У нас была мечта сыграть в Лиге чемпионов, но у нас ее отобрали. Хотя, конечно, возможность продолжить борьбу в турнире у АЗ была.

Ошибка Мидтше в центре поля, которая привела к голу? Нельзя винить одного игрока в поражении. Виновата вся команда, ведь мы не должны были ставить его в подобную ситуацию", - цитирует Копмейнерса издание NOS.