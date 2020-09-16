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Капитан АЗ: У нас отобрали мечту сыграть в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В стане АЗ не скрывают своего разочарования результатом матча с Динамо

Капитан АЗ: У нас отобрали мечту сыграть в Лиге чемпионов
Новина українською

Капитан и защитник АЗ Тен Копмейнерс не скрывал своего разочарования после поражения команды в квалификации Лиги чемпионов от "Динамо" (0:2).

"Мы провели хороший первый тайм и намеревались продолжать в том же духе и после перерыва, но что-то пошло не так.

У нас была мечта сыграть в Лиге чемпионов, но у нас ее отобрали. Хотя, конечно, возможность продолжить борьбу в турнире у АЗ была.

Ошибка Мидтше в центре поля, которая привела к голу? Нельзя винить одного игрока в поражении. Виновата вся команда, ведь мы не должны были ставить его в подобную ситуацию", - цитирует Копмейнерса издание NOS.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Тён Копмейнерс
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
16.09.2020 в 19:47
Ничего у вас не отнимали. Победил тот, кто сильней. Тренируйтесь, может быть когда- нибудь еще будет шанс. Рано деньги начали делить ... рано.
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