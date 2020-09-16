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Капитан АЗ: У нас отобрали мечту сыграть в Лиге чемпионов
В стане АЗ не скрывают своего разочарования результатом матча с Динамо
Капитан и защитник АЗ Тен Копмейнерс не скрывал своего разочарования после
"Мы провели хороший первый тайм и намеревались продолжать в том же духе и после перерыва, но что-то пошло не так.
У нас была мечта сыграть в Лиге чемпионов, но у нас ее отобрали. Хотя, конечно, возможность продолжить борьбу в турнире у АЗ была.
Ошибка Мидтше в центре поля, которая привела к голу? Нельзя винить одного игрока в поражении. Виновата вся команда, ведь мы не должны были ставить его в подобную ситуацию", - цитирует Копмейнерса издание NOS.