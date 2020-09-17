Игрок Динамо: Если бы еще играть все матчи дома, вообще было бы замечательно

Атакующий полузащитник " Динамо " Виталий Буяльский прокомментировал победу киевлян над нидерландским АЗ (2:0) и выход в следующий этап квалификации Лиги чемпионов.

- После победы у нас всех хорошее настроение, но много времени для радости нет - уже начинаем непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против ПФК «Львов».

- С чем связан факт, что в матче с «АЗ» «Динамо» провело два разных тайма?

- Мы изначально планировали так строить игру, поскольку подробно разбирали предыдущие матчи соперника и знали, что, как правило, они особенно хорошо играют в первом тайме - агрессивно, плотно, накрывают соперника. Поэтому в начале нам было непросто. Кроме того, противостояние состояло всего из одного матча, поэтому цена ошибки была слишком высокой, поэтому до перерыва и мы, и они играли очень осторожно, боясь показывать открытый футбол. А во втором тайме, когда у гостей осталось меньше сил, у нас появились зоны, и мы смогли дважды забить.

- Несколько футболистов «Динамо» играли на несвойственных для них позициях: Миколенко - в центре защиты, Караваев на левом фланге обороны. Обсуждали в команде, насколько хорошо они справились?

- Караваев уже много раз играл на позиции левого защитника. Такие перестановки - решение тренерского штаба. Я бы сказал, что все ребята молодцы, вся команда сыграла хорошо, терпела и в результате достигла важной победы.

- Уже через неделю вам придется встретиться со следующим соперником - бельгийским «Гентом». А с кем бы вам больше хотелось сыграть - с ними или венским "Рапидом"?

- Если честно, даже не думал об этом - был полностью сконцентрирован на матче с «АЗ», который на тот момент был намного важнее. А кто попадется на следующем этапе - это уже второстепенный вопрос. В плей-офф все команды сильные, поэтому особой разницы не было.

- Уже интересовались бельгийцами, смотрели их матчи?

- Нет, знаю только, что там играют наши ребята - футболисты сборной Украины: Яремчук, Безус, Пластун. Буду рад их видеть. Интересно сыграть против них? Важно не столько это, сколько то, что мы должны победить и пройти в групповой этап. Для этого необходимо постараться хорошо сыграть на выезде в первом матче и закрепить успех дома в ответном матче.

- Но перед играми с «Гентом» у вас впереди встреча с ПФК "Львов"...

- Да, и все мысли сейчас только о ней. Нужно выигрывать у львовян, чтобы с хорошим настроением готовиться к "Генту".

- Два матча в неделю - это комфортный график?

- Да, вполне. Если бы еще играть все матчи дома, вообще было бы замечательно. А когда есть перелеты и переезды, становится немного сложнее в плане восстановления, поскольку дорога выматывает. В целом все команды играют в таком режиме, поэтому все находятся в равных условиях. Для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться - это все знают.