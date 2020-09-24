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Хавбек Гента проанализировал шансы на выход в групповой этап ЛЧ после поражения от Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Не лучший наш матч"

Хавбек Гента проанализировал шансы на выход в групповой этап ЛЧ после поражения от Динамо
Новина українською

Полузащитник бельгийского "Гента" Вадис Оджиджа-Офое после домашнего поражения в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов от киевского "Динамо" 1:2 высказался о ходе игры.

Если посмотреть на начало матча и гол, который мы дали забить сопернику, то нам было сложно. После этого мы попытались оклематся. В конце первого тайма выглядели уже лучше, провели несколько комбинаций. Команда начинала верить в свои силы.

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Хотели продолжить собственную комбинационную игру и во втором тайме, но вдесятером это уже было трудно. К сожалению, им ["Динамо"] удалось забить во второй раз. Мы пытались спасти матч. Мы все еще должны верить в шансы на прохождение квалификации. Но это была не лучшая наша игра, - цитирует Вадиса официальный сайт "Гента".

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В статье: Лига чемпионов Вадис Оджиджа-Офоэ Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 10:26
Борець греко-римської Жан Беленюк...
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0
ShtanGa (Славське)
24.09.2020 в 10:15
Так сказав би кожний лузер
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0
0
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Инспектор ( )
24.09.2020 в 09:12
Просто полудворовая команда
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0
-4
Saturn (Киев)
24.09.2020 в 08:58
Надежда умирает последней
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
24.09.2020 в 09:18
Якщо лопатою не прикластися
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0


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