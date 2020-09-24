Хавбек Гента проанализировал шансы на выход в групповой этап ЛЧ после поражения от Динамо

Полузащитник бельгийского "Гента" Вадис Оджиджа-Офое после домашнего поражения в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов от киевского " Динамо " 1:2 высказался о ходе игры.

Если посмотреть на начало матча и гол, который мы дали забить сопернику, то нам было сложно. После этого мы попытались оклематся. В конце первого тайма выглядели уже лучше, провели несколько комбинаций. Команда начинала верить в свои силы.