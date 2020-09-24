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Хавбек Гента проанализировал шансы на выход в групповой этап ЛЧ после поражения от Динамо
"Не лучший наш матч"
Полузащитник бельгийского "Гента" Вадис Оджиджа-Офое после домашнего поражения в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов от киевского "
Если посмотреть на начало матча и гол, который мы дали забить сопернику, то нам было сложно. После этого мы попытались оклематся. В конце первого тайма выглядели уже лучше, провели несколько комбинаций. Команда начинала верить в свои силы.
Хотели продолжить собственную комбинационную игру и во втором тайме, но вдесятером это уже было трудно. К сожалению, им ["Динамо"] удалось забить во второй раз. Мы пытались спасти матч. Мы все еще должны верить в шансы на прохождение квалификации. Но это была не лучшая наша игра, - цитирует Вадиса официальный сайт "Гента".
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